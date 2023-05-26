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Суд над Бережным, арестовали двух полицейских за пытки, запрет на алкоголь в Тюмени

26 мая 2023, 19:39

Арестовали двух полицейских за пытки, запрет на алкоголь в Тюмени, суд над Бережным

Сегодня в Московском городском суде, спустя 2 года после смерти 8-летней Анастасии Муравьевой, вынесен приговор Виталию Бережному. Ему назначили максимальный срок.

Убийцу 8-летней тюменской школьницы приговорили к пожизненному сроку.

Вчера судья объявила о том, что уходит в совещательную комнату на сутки после решения присяжных о виновности Бережного. Сегодня, выйдя к участникам процесса, она объявила , что подсудимый осужден на пожизненный срок.

«Я, как защитник, предполагал крайне жёсткое наказание ввиду активной борьбы подзащитного и адвокатов за оправдание», — уверен адвокат Бережного Александр Почуев.

Защита обвиняемого неоднократно сообщала, что сталкивалась с сопротивлением в работе. Их работа была ограничена судом в ознакомлении с доказательствами обвинения и в представлении доказательств в оправдание.

Виталий Бережной уже 2 года сидит в СИЗО.

В Тюменском суде дело Виталия Бережного завершить не смогли. Были заявления, что местные присяжные нарушили тайну совещательной комнаты.

В Тюмени арестовали двух силовиков за пытки над задержанными.

Тюменский суд не стал заключать под стражу 39- летнего Дмитрия П. и 36-летнего Александра П. Полицейские работают в тюменском ОРПОН УУР УМВД.

«Как стало известно из представленных суду материалов, по ул. Тульской в Тюмени  обвиняемые, при задержании  подозреваемого в совершении преступления, превысили свои должностные полномочия», - сообщают пресс-служба тюменских судов.

Сейчас расследуется дело о причинении морального и физического вреда, сотрудники МВД характеризуются положительно.

В Тюмени в июне запретят продажу алкоголя на три дня.

В июне три раза введут запрет на продаже алкоголя. Спиртное нельзя будет купить в день защиты детей, День России и День молодежи.

Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Тюмени. В документе указано, что запрет на продажу спиртных напитков не распространяется на заведения общепита — рестораны, бары и кафе.

Тюменцы в июне не смогут купить алкоголь в магазинах
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#Александр Мязин
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