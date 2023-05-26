Суд над Бережным, арестовали двух полицейских за пытки, запрет на алкоголь в Тюмени

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
Убийцу 8-летней тюменской школьницы приговорили к пожизненному сроку.
Вчера судья объявила о том, что уходит в совещательную комнату на сутки после решения присяжных о виновности Бережного. Сегодня, выйдя к участникам процесса, она объявила , что подсудимый осужден на пожизненный срок.
«Я, как защитник, предполагал крайне жёсткое наказание ввиду активной борьбы подзащитного и адвокатов за оправдание», — уверен адвокат Бережного Александр Почуев.
Защита обвиняемого неоднократно сообщала, что сталкивалась с сопротивлением в работе. Их работа была ограничена судом в ознакомлении с доказательствами обвинения и в представлении доказательств в оправдание.
Виталий Бережной уже 2 года сидит в СИЗО.
В Тюменском суде дело Виталия Бережного завершить не смогли. Были заявления, что местные присяжные нарушили тайну совещательной комнаты.
В Тюмени арестовали двух силовиков за пытки над задержанными.
Тюменский суд не стал заключать под стражу 39- летнего Дмитрия П. и 36-летнего Александра П. Полицейские работают в тюменском ОРПОН УУР УМВД.
«Как стало известно из представленных суду материалов, по ул. Тульской в Тюмени обвиняемые, при задержании подозреваемого в совершении преступления, превысили свои должностные полномочия», - сообщают пресс-служба тюменских судов.
Сейчас расследуется дело о причинении морального и физического вреда, сотрудники МВД характеризуются положительно.
В Тюмени в июне запретят продажу алкоголя на три дня.
В июне три раза введут запрет на продаже алкоголя. Спиртное нельзя будет купить в день защиты детей, День России и День молодежи.
Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Тюмени. В документе указано, что запрет на продажу спиртных напитков не распространяется на заведения общепита — рестораны, бары и кафе.