nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Изображение материала

Силовики рассказали подробности захвата заложников в тюменском «Магните»

26 мая 2023, 05:45
Фото: 1MI

Дело тюменца, захватившего в заложники работников «Магнита», рассмотрит военный суд

34-летнего жителя Тюмени, захватившего в заложники трех сотрудников магазина «Магнит», расположенном по улице Александра Протозанова, будут судить в Екатеринбурге.
Сюжет
Тюмень
Фото: СУ СК по Тюменской области

Ему предъявлено обвинение в двух статьях УК РФ «Захват заложников» и «Грабеж». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 17 лет, сообщает прокуратура Тюменской области.

Уголовное дело уже направлено в Центральный окружной военный суд в Екатеринбург для рассмотрения по существу. По данным Следственного комитета по Тюменской области, расследование уголовного дела завершено.

Напомним, ЧП произошло 10 марта этого года. В ночное время 34-летний тюменец, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришел в магазин, вооружился с витрины ножом для чистки овощей и захватил в заложники трех сотрудников магазина. Сделал он это с целью хищения продуктов питания и алкоголя.

Далее он запер двух продавцов в подсобном помещении, а администратора магазина связал скотчем и, приставив нож к горлу, потребовал от сотрудников правоохранительных органов пригласить представителей средств массовой информации для дачи им интервью и его трансляции.

На неоднократные требования отпустить потерпевших мужчина отвечал отказом. Спустя четыре часа сотрудники правоохранительных органов проникли в помещение магазина и задержали неадекватного тюменца, освободив заложников.

Ранее «Наш Город» писал, что из центра Тюмени планируют перенести здание исправительной колонии №1. По неофициальным данным, бумага о расформировании колонии уже поступила от руководства из Москвы.

Читайте также:
В Преображенском злоумышленник взял в заложники сотрудника магазинаПодробности ночного происшествия с захватом заложникаТюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина «Магнит», отправили в СИЗО
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Захват заложников#Суд#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров
Сегодня, 07:45
«Труп был в холодильнике?»: ТОП — 5 загадок дела Виталия Бережного
Вчера, 12:24
Дожди помогли? Пожаров в Тюменской области стало меньше
Сегодня, 03:28
«Прокурор убежал из зала»: в суде прошло громкое заседание по делу коммуниста
Вчера, 09:12
Главный сантирный врач Тюменской области не стала отчитываться о доходах за 2022 год
Сегодня, 04:22
«Можно вернуть деньги»: в Питере прошел суд против повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 08:32