Силовики рассказали подробности захвата заложников в тюменском «Магните»

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Ему предъявлено обвинение в двух статьях УК РФ «Захват заложников» и «Грабеж». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 17 лет, сообщает прокуратура Тюменской области.
Уголовное дело уже направлено в Центральный окружной военный суд в Екатеринбург для рассмотрения по существу. По данным Следственного комитета по Тюменской области, расследование уголовного дела завершено.
Напомним, ЧП произошло 10 марта этого года. В ночное время 34-летний тюменец, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришел в магазин, вооружился с витрины ножом для чистки овощей и захватил в заложники трех сотрудников магазина. Сделал он это с целью хищения продуктов питания и алкоголя.
Далее он запер двух продавцов в подсобном помещении, а администратора магазина связал скотчем и, приставив нож к горлу, потребовал от сотрудников правоохранительных органов пригласить представителей средств массовой информации для дачи им интервью и его трансляции.
На неоднократные требования отпустить потерпевших мужчина отвечал отказом. Спустя четыре часа сотрудники правоохранительных органов проникли в помещение магазина и задержали неадекватного тюменца, освободив заложников.
Ранее «Наш Город» писал, что из центра Тюмени планируют перенести здание исправительной колонии №1. По неофициальным данным, бумага о расформировании колонии уже поступила от руководства из Москвы.