Силовики рассказали подробности захвата заложников в тюменском «Магните»

Напомним, ЧП произошло 10 марта этого года. В ночное время 34-летний тюменец, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришел в магазин, вооружился с витрины ножом для чистки овощей и захватил в заложники трех сотрудников магазина. Сделал он это с целью хищения продуктов питания и алкоголя.