РЖД уделяют много внимания экологической составляющей своей деятельности

«Приоритетом для нас является сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Для достижения этого эффекта мы переходим на новые виды тягового подвижного состава, проводим дальнейшую электрификацию железных дорог, переводим стационарные объекты на экологические виды топлива», — рассказал Анатолий Храмцов. Он также добавил, что в основе всех проектов РЖД лежит тезис: «После нас будет лучше, чем до нас».