РЭО: В 50 регионах РФ пройдет акция «Убери за собой»

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как отмечается, флагманские субботники пройдут в 10 регионах — это Кемеровская, Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Челябинская, Новосибирская области, Республики Чувашия, Крым, Татарстан и Кабардино-Балкария, пишет gorod55.ru.
«Я искренне от Правительства Российской Федерации приветствую вас и благодарю за принятие участия в такой масштабной экологической акции. Это действительно флагманское волонтерское мероприятие на полях юбилейного, X Невского международного экологического конгресса, — отметила Виктория Абрамченко. — Экоактивисты — это наша сила. Хорошая движущая экологическая сила. В этой акции принимают участие и молодые ребята, и наши „серебряные“ эковолонтеры. За это им отдельный низкий поклон. Действительно, убирать за собой — очень важно».
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, инициатива «Убери за собой» стала одной из самых крупных акций, которые организованы на НМЭК при поддержке РЭО. В конце акции мы намерены подвести итоги и определить регионы-лидеры, в которых собрано наибольшее количество мусора.
В рамках X Невского международного экологического конгресса, который прошел 25 и 26 мая, РЭО провел ряд экологических мероприятий. Среди них — показ мод, выставка современного искусства, экозабег, субботники и мастерская переработки.