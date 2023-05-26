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РЭО: В 50 регионах РФ пройдет акция «Убери за собой»

26 мая 2023, 20:27
Фото: reo.ru
В рамках Х Невского международного экологического конгресса (НМЭК) вице-премьер Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявили о начале всероссийской акции «Убери за собой» в 50 субъектах РФ. Акцию поддержал Российский экологический оператор.

Как отмечается, флагманские субботники пройдут в 10 регионах — это Кемеровская, Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Челябинская, Новосибирская области, Республики Чувашия, Крым, Татарстан и Кабардино-Балкария, пишет gorod55.ru.

«Я искренне от Правительства Российской Федерации приветствую вас и благодарю за принятие участия в такой масштабной экологической акции. Это действительно флагманское волонтерское мероприятие на полях юбилейного, X Невского международного экологического конгресса, — отметила Виктория Абрамченко. — Экоактивисты — это наша сила. Хорошая движущая экологическая сила. В этой акции принимают участие и молодые ребята, и наши „серебряные“ эковолонтеры. За это им отдельный низкий поклон. Действительно, убирать за собой — очень важно».

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, инициатива «Убери за собой» стала одной из самых крупных акций, которые организованы на НМЭК при поддержке РЭО. В конце акции мы намерены подвести итоги и определить регионы-лидеры, в которых собрано наибольшее количество мусора.

В рамках X Невского международного экологического конгресса, который прошел 25 и 26 мая, РЭО провел ряд экологических мероприятий. Среди них — показ мод, выставка современного искусства, экозабег, субботники и мастерская переработки.

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