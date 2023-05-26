РЭО: В 50 регионах РФ пройдет акция «Убери за собой»

«Я искренне от Правительства Российской Федерации приветствую вас и благодарю за принятие участия в такой масштабной экологической акции. Это действительно флагманское волонтерское мероприятие на полях юбилейного, X Невского международного экологического конгресса, — отметила Виктория Абрамченко. — Экоактивисты — это наша сила. Хорошая движущая экологическая сила. В этой акции принимают участие и молодые ребята, и наши „серебряные“ эковолонтеры. За это им отдельный низкий поклон. Действительно, убирать за собой — очень важно».