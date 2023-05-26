nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Изображение материала

РЭО призвал сократить число экспертиз продовольственной просрочки для создания кормов

26 мая 2023, 10:36
Фото: 1MI
Российский экологический оператор выступил с предложением о сокращении количества ветеринарно-санитарных экспертиз продуктов с истекшим сроком годности, а также некачественных продуктов в ретейле.

Данная мера позволит уменьшить захоронения на полигонах и усовершенствовать механизмы регулирования в области утилизации продовольствия для изготовления кормов и кормовой продукции.

В рамках Недели поддержки компостирования состоялось мероприятие, посвященное переработке пищевых отходов, эффективным технологиям и правовому регулированию. Встреча проходила в формате круглого стола, где представители РЭО озвучили свое предложение.

«В ретейле образуется достаточно большое количество пищевой продукции с истекшим сроком годности. Регулирование в сфере переработки таких видов отходов не позволяет эффективно снижать объемы захоронения на полигонах. На экспертизы уходит много времени, из-за чего продукция перестает подлежать переработке», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, буквальное толкование законов предполагает, что производство кормов и кормовых добавок из некачественного продовольствия требует проведения двух ветеринарно-санитарных экспертиз, чтобы определить, пригодна ли продукция для утилизации в качестве  корма и можно ли выпускать ее на рынок. РЭО предложил отказаться от первой экспертизы, обосновав это тем, что продукт в виде кормовой продукции в любом случае ее пройдет.

По словам директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, в связи с интенсификацией животноводческого сектора актуальной становится проблема дефицита источников кормового белка в объеме 1,8 – 2,1 миллиона тонн ежегодно. В связи с этим важно создание в стране комплексной системы и инфраструктуры эффективного управления продовольствием, у которого истек срок годности.

Подпишитесь
«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров
Сегодня, 07:45
«Труп был в холодильнике?»: ТОП — 5 загадок дела Виталия Бережного
Вчера, 12:24
Дожди помогли? Пожаров в Тюменской области стало меньше
Сегодня, 03:28
«Прокурор убежал из зала»: в суде прошло громкое заседание по делу коммуниста
Вчера, 09:12
Главный сантирный врач Тюменской области не стала отчитываться о доходах за 2022 год
Сегодня, 04:22
«Можно вернуть деньги»: в Питере прошел суд против повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 08:32