РЭО призвал сократить число экспертиз продовольственной просрочки для создания кормов

По его словам, буквальное толкование законов предполагает, что производство кормов и кормовых добавок из некачественного продовольствия требует проведения двух ветеринарно-санитарных экспертиз, чтобы определить, пригодна ли продукция для утилизации в качестве корма и можно ли выпускать ее на рынок. РЭО предложил отказаться от первой экспертизы, обосновав это тем, что продукт в виде кормовой продукции в любом случае ее пройдет.