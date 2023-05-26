РЭО призвал сократить число экспертиз продовольственной просрочки для создания кормов

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Данная мера позволит уменьшить захоронения на полигонах и усовершенствовать механизмы регулирования в области утилизации продовольствия для изготовления кормов и кормовой продукции.
В рамках Недели поддержки компостирования состоялось мероприятие, посвященное переработке пищевых отходов, эффективным технологиям и правовому регулированию. Встреча проходила в формате круглого стола, где представители РЭО озвучили свое предложение.
«В ретейле образуется достаточно большое количество пищевой продукции с истекшим сроком годности. Регулирование в сфере переработки таких видов отходов не позволяет эффективно снижать объемы захоронения на полигонах. На экспертизы уходит много времени, из-за чего продукция перестает подлежать переработке», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, буквальное толкование законов предполагает, что производство кормов и кормовых добавок из некачественного продовольствия требует проведения двух ветеринарно-санитарных экспертиз, чтобы определить, пригодна ли продукция для утилизации в качестве корма и можно ли выпускать ее на рынок. РЭО предложил отказаться от первой экспертизы, обосновав это тем, что продукт в виде кормовой продукции в любом случае ее пройдет.
По словам директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, в связи с интенсификацией животноводческого сектора актуальной становится проблема дефицита источников кормового белка в объеме 1,8 – 2,1 миллиона тонн ежегодно. В связи с этим важно создание в стране комплексной системы и инфраструктуры эффективного управления продовольствием, у которого истек срок годности.