РЭО: На платформе по торговле вторсырьем выставили лоты на сумму более 1 млрд рублей

В тех регионах, на территориях которых расположено большое количество сортировок, уровень предложения повышен. Однако если в случае с полимерными отходами расстояние до потребителя не играет критической роли, то для отходов из бумаги или стекла этот фактор имеет значение. А особенно фактор транспортирования влияет на торговлю по причине сложной логистики в труднодоступных регионах, таких как Ямал. Здесь макулатуру готовы отдать по цене 200−300 рублей за тонну, что в 10−30 раз ниже ее стоимости в центральных регионах страны.