РЭО: На платформе по торговле вторсырьем выставили лоты на сумму более 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
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По словам генерального директора РЭО, среди сложностей, возникающих при продаже вторичного сырья и вторресурсов, необходимо отметить наличие объектов обработки в конкретном субъекте Федерации. Однако в число отличительных особенностей ЭТП входит ее универсальный функционал, который на одной платформе объединяет всех участников сферы обращения с отходами. Регистрацию на портале прошли уже свыше 850 пользователей, на продажу выставлены лоты общей стоимостью более 1 млрд рублей, а их совокупное количество превышает 550.
В тех регионах, на территориях которых расположено большое количество сортировок, уровень предложения повышен. Однако если в случае с полимерными отходами расстояние до потребителя не играет критической роли, то для отходов из бумаги или стекла этот фактор имеет значение. А особенно фактор транспортирования влияет на торговлю по причине сложной логистики в труднодоступных регионах, таких как Ямал. Здесь макулатуру готовы отдать по цене 200−300 рублей за тонну, что в 10−30 раз ниже ее стоимости в центральных регионах страны.
Сведениями о работе площадки по итогам сессии «Переход в цифру: как подружить экологию и ИТ?» поделился Заур Абдурахимов, руководитель проекта ЭТП ППК “РЭО”.
Он рассказал, что при использовании инструментария ЭТП можно обеспечить более плотный охват рынка за счет организации методов комфортного взаимодействия между участниками рынка на всей территории Российской Федерации. На сегодняшний день можно видеть, как на нашей площадке пользователями, находящимися за тысячи километров друг от друга, совершаются сделки. Сейчас ЭТП является крупнейшей по числу пользователей платформой, поэтому на ней можно найти утилизаторов и заготовителей практически под любую отходную фракцию.
Благодаря платформе пользователи получили возможность торговать всеми видами вторичных ресурсов и сырья и оформлять соглашения на выполнение норм утилизации в соответствии с нормативами расширенной ответственности производителя (РОП).