Президент объявил новую стратегию созидательного бизнеса

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
В ходе мероприятия глава государства предложил провести Пятилетие предпринимательского труда в России, аргументируя это потребностями бизнес-сообщества и ожиданиями общества, пишет ТАСС.
"Восстановление исторических и формирование новых традиций предпринимательства в нашей стране — это одна из главных составляющих общественной стабильности и нашего суверенитета в полном его понимании, включая технологический, промышленный, культурный и ценностный аспекты", - подчеркнул Путин.
Путин выразил уверенность в том, что успех любого бизнес-проекта способствует укреплению страны в целом. Каждое успешное предприятие создаёт рабочие места для граждан, их продукты удовлетворяют потребности внутреннего рынка, а рост прибыли ведет к увеличению налоговых поступлений.
Также, президент подчеркнул важность роли российских предпринимателей в укреплении страны и достижении её суверенитета. Он отметил, что в России сформировался широкий класс предпринимателей с патриотическими убеждениями, которые, вместо инвестирования в западные страны, активно вкладываются в развитие российских регионов, благотворительность и научные исследования.