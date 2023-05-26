Президент объявил новую стратегию созидательного бизнеса

Также, президент подчеркнул важность роли российских предпринимателей в укреплении страны и достижении её суверенитета. Он отметил, что в России сформировался широкий класс предпринимателей с патриотическими убеждениями, которые, вместо инвестирования в западные страны, активно вкладываются в развитие российских регионов, благотворительность и научные исследования.