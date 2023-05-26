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Президент объявил новую стратегию созидательного бизнеса

26 мая 2023, 18:43
Владимир Путин, президент России, провёл встречу с представителями Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в Екатерининском зале Кремля. Это событие было приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства.

В ходе мероприятия глава государства предложил провести Пятилетие предпринимательского труда в России, аргументируя это потребностями бизнес-сообщества и ожиданиями общества, пишет ТАСС.

"Восстановление исторических и формирование новых традиций предпринимательства в нашей стране — это одна из главных составляющих общественной стабильности и нашего суверенитета в полном его понимании, включая технологический, промышленный, культурный и ценностный аспекты", - подчеркнул Путин.

Путин выразил уверенность в том, что успех любого бизнес-проекта способствует укреплению страны в целом. Каждое успешное предприятие создаёт рабочие места для граждан, их продукты удовлетворяют потребности внутреннего рынка, а рост прибыли ведет к увеличению налоговых поступлений.

Также, президент подчеркнул важность роли российских предпринимателей в укреплении страны и достижении её суверенитета. Он отметил, что в России сформировался широкий класс предпринимателей с патриотическими убеждениями, которые, вместо инвестирования в западные страны, активно вкладываются в развитие российских регионов, благотворительность и научные исследования.

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