«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров

Еще 3 дня назад уровень воды достигал 63 сантиметров над уровнем поста, но жаркая погода продолжает иссушать реку. Средний исторический уровень воды в реке на 26 мая составляет 565 сантиметров, а самый низкий показатель зафиксирован в прошлом году, он составил -79 сантиметров над уровнем поста.