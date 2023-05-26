«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 09:02
Еще 3 дня назад уровень воды достигал 63 сантиметров над уровнем поста, но жаркая погода продолжает иссушать реку. Средний исторический уровень воды в реке на 26 мая составляет 565 сантиметров, а самый низкий показатель зафиксирован в прошлом году, он составил -79 сантиметров над уровнем поста.
Вчерашний кратковременный дождь значительно ситуация не изменил, однако специалисты верят, что с приходом дождей река наверстает утерянные объемы.
Стоит указать, что в питании реки преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В период весеннего половодья проходит до 62-72% годового стока Туры.
Обычно уровень воды поднимается в конце июня-начале июля. Так в прошлом году из-за обильных дождей к середине лета Тура поднялась до 300 сантиметров.
Ранее «Наш город» рассказывал, в чем причина обмеления Туры и оказывает ли тюменская набережная негативное воздействие на уровень воды в реке.