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«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров

26 мая 2023, 07:45
Фото: nashgorod.ru
За последние 9 дней уровень воды в тюменской реке Туре упал на 36 сантиметров

За последние 9 дней уровень воды в тюменской реке Туре упал на 36 сантиметров

По данным тюменского гидропоста, уровень воды в реке продолжает падать, за минувшие сутки Тура обмелела на 8 сантиметров.

Еще 3 дня назад уровень воды достигал 63 сантиметров над уровнем поста, но жаркая погода продолжает иссушать реку. Средний исторический уровень воды в реке на 26 мая составляет 565 сантиметров, а самый низкий показатель зафиксирован в прошлом году, он составил -79 сантиметров над уровнем поста.

Тура мелеетТура мелеет
Тура мелеетТура мелеет
Тура мелеетТура мелеет
Тура мелеетТура мелеет
Тура мелеетТура мелеет
Тура мелеетТура мелеет
Тура мелеетТура мелеет
Тура мелеет
Фото: nashgorod.ru

Вчерашний кратковременный дождь значительно ситуация не изменил, однако специалисты верят, что с приходом дождей река наверстает утерянные объемы.

Стоит указать, что в питании реки преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В период весеннего половодья проходит до 62-72% годового стока Туры.

Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережнаяТюменская набережная
Тюменская набережная
Фото: nashgorod.ru

Обычно уровень воды поднимается в конце июня-начале июля. Так в прошлом году из-за обильных дождей к середине лета Тура поднялась до 300 сантиметров.

Река ТураРека Тура
Река ТураРека Тура
Река ТураРека Тура
Река Тура
Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» рассказывал, в чем причина обмеления Туры и оказывает ли тюменская набережная негативное воздействие на уровень воды в реке. 

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#Алиса Вернер
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