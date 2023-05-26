Места загородного отдыха жителей Тюмени обеспечили скоростным интернетом

Емкости сети достаточно, чтобы сохранять высокие скорости передачи данных в выходные дни и в периоды пиковой загрузки станции. Многочисленные туристы и дачники могут выходить в сеть для общения в мессенджерах, скачивать музыку и аудиокниги, запустить караоке и смотреть видео в хорошем качестве как на мобильных устройствах, так и с выводом на экраны больших форматов.