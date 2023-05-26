Места загородного отдыха жителей Тюмени обеспечили скоростным интернетом

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Гости Ива-парка и любители верховой езды в конном клубе вблизи Лугового теперь смогут пригласить друзей на стрим или поделиться видео «в моменте». Передача данных в комфортном качестве также стала доступна для дачников садового товарищества «Ривьера». Запуск дополнительного слоя LTE позволил расширить покрытие 4G в поселке «Московский», садоводческих товариществах «Топаз» и «Надежда».
Отдыхающие санатория «Сибирь» также смогут бесперебойно пользоваться мобильной связью. Интернет теперь стабильно работает в номерах и лечебных корпусах крупнейшей сибирской здравницы. Расширение зоны покрытия позволит гостям пользоваться цифровыми сервисами на пляже, в сосновом бору и других местах на обширной территории санатория. Сетью теперь обеспечены соседствующие с «Сибирью» садовые общества, туристические комплексы «Гнездо» и «Ясная поляна».
Специалисты обеспечили скоростным интернетом и одно из самых популярных мест отдыха — базу отдыха «Сосновый бор» на Ялуторовском тракте. В апреле здесь запустили новую базовую станцию. Телекоммуникационное оборудование обеспечивает передачу данных сразу в двух диапазонах: один увеличивает зону покрытия, второй — повышает скорость 4G. В радиус действия станции попадают деревня Пышминка, центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма». Почувствуют улучшение качества связи и садоводы из обществ «Солнышко» и «Мичуринец».
Емкости сети достаточно, чтобы сохранять высокие скорости передачи данных в выходные дни и в периоды пиковой загрузки станции. Многочисленные туристы и дачники могут выходить в сеть для общения в мессенджерах, скачивать музыку и аудиокниги, запустить караоке и смотреть видео в хорошем качестве как на мобильных устройствах, так и с выводом на экраны больших форматов.
Мероприятия по расширению сети, улучшению качества связи — цель работы всех операторов. Например, специалисты МегаФона проводят рефарминг частот, модернизируют базовые станции, строят новые объекты связи.
Чтобы соответствовать потребностям наших абонентов, мы отслеживаем и анализируем сетевую нагрузку и в первую очередь расширяем возможности инфраструктуры там, где отмечаем существенный рост трафика, — прокомментировал директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер.