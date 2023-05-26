Медицинские центры Тюмени теперь используют экзоскелеты. Фото

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
С начала этого года для медицинской реабилитации тюменцев купили оборудования на 300 млн рублей.
«Когда пациент вообще не ходит, мы тогда ставим его в экзоскелет. С ним работают минимум два специалиста», - отметила главный внештатный специалист медицинской реабилитации и неврологии Тюменской области Людмила Барсукова.
Также были закуплены тренажёры с биологической обратной связью.
В прошлом году «Наш город» сообщал, что ExoAtlet - это действующий и активно внедряемый экзоскелет отечественной разработки. Его локализация почти 80%.