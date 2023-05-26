nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Изображение материала

Медицинские центры Тюмени теперь используют экзоскелеты. Фото

26 мая 2023, 12:02
Фото: Скрин телеканала "Тюменское время"

В Тюмени медики используют экзоскелеты. Фото

В тюменском реабилитационном центре используют экзоскелет для работы с инвалидами. По данным телеканала «Тюменское время», он был куплен в Сколково.

С начала этого года для медицинской реабилитации тюменцев купили оборудования на 300 млн рублей.

«Когда пациент вообще не ходит, мы тогда ставим его в экзоскелет. С ним работают минимум два специалиста», - отметила главный внештатный специалист медицинской реабилитации и неврологии Тюменской области Людмила Барсукова.

Также были закуплены тренажёры с биологической обратной связью.

В прошлом году «Наш город» сообщал, что ExoAtlet - это действующий и активно внедряемый экзоскелет отечественной разработки. Его локализация почти 80%.

Читайте также:
ExoAtlet - большой шаг для человека
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Технологии#Новые технологии#Александр Мязин
Подпишитесь
«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров
Сегодня, 07:45
«Труп был в холодильнике?»: ТОП — 5 загадок дела Виталия Бережного
Вчера, 12:24
Дожди помогли? Пожаров в Тюменской области стало меньше
Сегодня, 03:28
«Прокурор убежал из зала»: в суде прошло громкое заседание по делу коммуниста
Вчера, 09:12
Главный сантирный врач Тюменской области не стала отчитываться о доходах за 2022 год
Сегодня, 04:22
«Можно вернуть деньги»: в Питере прошел суд против повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 08:32