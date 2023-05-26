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Массовая авария произошла на улице Алебашевской в Тюмени. Есть пострадавшие

26 мая 2023, 06:46
Фото: ГИБДД

Массовая авария произошла на улице Алебашевской в Тюмени

Массовое дорожно-транспортное с участием четырех автомобилей происшествие произошло сегодня в Тюмени. На улице Алебашевской столкнулись Mazda, Kia Ceed, Kia Rio и Peugeot.
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Тюмень

По предварительной информации, водитель Mazda нарушил при перестроении на дороге нарушил ПДД. В аварии пострадала 33-летняя водитель Kia Ceed, ее госпитализировали, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Автомобильная дорога не перекрыта.

Ранее «Наш Город» писал, что 21 мая на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. На 135-м километре автодороги в Ярковском районе в дорожное ограждение врезался Mercedes. После удара иномарку отбросило в кювет. Погиб 28-летний водитель Mercedes, житель Тобольска.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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