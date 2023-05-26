Массовая авария произошла на улице Алебашевской в Тюмени. Есть пострадавшие

По предварительной информации, водитель Mazda нарушил при перестроении на дороге нарушил ПДД. В аварии пострадала 33-летняя водитель Kia Ceed, ее госпитализировали, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.