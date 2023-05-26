Массовая авария произошла на улице Алебашевской в Тюмени. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По предварительной информации, водитель Mazda нарушил при перестроении на дороге нарушил ПДД. В аварии пострадала 33-летняя водитель Kia Ceed, ее госпитализировали, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Автомобильная дорога не перекрыта.
Ранее «Наш Город» писал, что 21 мая на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. На 135-м километре автодороги в Ярковском районе в дорожное ограждение врезался Mercedes. После удара иномарку отбросило в кювет. Погиб 28-летний водитель Mercedes, житель Тобольска.