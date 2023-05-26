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Из-за жары тюменские власти готовятся к сильным пожарам. Ожидают ЧС до 31 мая

26 мая 2023, 12:33
Фото: 1MI

В Тюменской области до 31 мая ожидаются сильные пожары

Тюменские власти прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в регионе. До 31 мая 2023 года увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий.
«Прогнозируется возникновение природных пожаров; существует риск задымления населенных пунктов; есть повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

В регионе продолжает действовать режим ЧС. В Тюмени и Тобольске в ближайшие дни осадков не ожидается, в дневные часы температура воздуха поднимется до + 31 градуса. 28 мая прогнозируется усиление ветра, его порывы могут достигать 10 м/с.

В этом году май был очень засушливым. Подобное не регистрировалось в Тюмени последние 80 лет. В конце месяца ожидается до + 30 градусов, осадков не будет. Напомним, что в начале мая регион поразили сильные лесные пожары, им способствовали ветер и очень сухая погода, сгорели около 200 строений.  

Ранее «Наш город» сообщал, что по данным тюменского гидропоста, уровень воды в реке Тура в Тюмени продолжает падать, за минувшие сутки она обмелела на 8 сантиметров. Еще 3 дня назад уровень воды достигал 63 сантиметров над уровнем поста, но жаркая погода продолжает иссушать реку. Средний исторический уровень воды в реке на 26 мая составляет 565 сантиметров, а самый низкий показатель зафиксирован в прошлом году, он составил -79 сантиметров над уровнем поста. Вчерашний кратковременный дождь значительно ситуация не изменил, однако специалисты верят, что с приходом дождей река наверстает утерянные объемы. Тюменскую реку преимущественно питают талые воды. Их доля суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В прошлом году из-за обильных дождей к середине лета Тура поднялась до 300 сантиметров, пока синоптики не прогнозируют существенных осадков в начале июня.

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