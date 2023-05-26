Из-за жары тюменские власти готовятся к сильным пожарам. Ожидают ЧС до 31 мая

Ранее «Наш город» сообщал, что по данным тюменского гидропоста, уровень воды в реке Тура в Тюмени продолжает падать, за минувшие сутки она обмелела на 8 сантиметров. Еще 3 дня назад уровень воды достигал 63 сантиметров над уровнем поста, но жаркая погода продолжает иссушать реку. Средний исторический уровень воды в реке на 26 мая составляет 565 сантиметров, а самый низкий показатель зафиксирован в прошлом году, он составил -79 сантиметров над уровнем поста. Вчерашний кратковременный дождь значительно ситуация не изменил, однако специалисты верят, что с приходом дождей река наверстает утерянные объемы. Тюменскую реку преимущественно питают талые воды. Их доля суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В прошлом году из-за обильных дождей к середине лета Тура поднялась до 300 сантиметров, пока синоптики не прогнозируют существенных осадков в начале июня.