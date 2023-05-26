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Греф: Рост малого и среднего бизнеса может удвоить их вклад в ВВП

26 мая 2023, 19:52
Фото: http://kremlin.ru/
В Сбербанке активно расширяется доля кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), и руководство банка видит огромный потенциал роста в этом сегменте.

Глава Сбера, Герман Греф, на форуме “Опоры России” сообщил, что доля МСП в ВВП может увеличиться минимум в два раза. Он подчеркнул, что количество малых предпринимателей продолжает расти несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19 и предыдущим тяжелым годом, и это происходит благодаря активным действиям Правительства РФ.

Однако в настоящее время требуется повысить доступность кредитов для малого бизнеса, унифицировать государственные программы и увеличить предельные лимиты. Герман Греф подчеркнул необходимость проведения ежеквартального анализа эффективности мер поддержки малого бизнеса и подчеркнул, что вопрос этой поддержки не должен оставаться без внимания. Если меры поддержки используются нечестными участниками, их следует прекратить, а те, которые доказали свою эффективность, следует расширять. Кроме того, все эти меры нужно унифицировать и автоматизировать, заявил Греф на мероприятии, пишет expert.ru

По данным Сбербанка, к 1 апреля 2023 года доля кредитного портфеля, выданного представителям малого и среднего предпринимательства, достигла 46,9% (в 2020 году - 32,6%). Портфель банка по этому направлению также растет с высокой скоростью, превышающей среднерыночный показатель в 1,6 раза. На начало 2023 года его объем составил 4,4 триллиона рублей. Доля кредитующихся субъектов малого и среднего бизнеса также увеличивается: в Сбербанке она составляет 16% от общего числа активных клиентов МСП, в то время как средний показатель по рынку составляет 8,4%.

Меры государственной поддержки способствуют увеличению числа кредитов в сегменте МСП, составляя от 15 до 20% портфеля. Однако основных программ поддержки существует недостаточно и их предельные лимиты следует увеличить, по мнению Германа Грефа. В настоящее время Сбербанк предоставляет кредиты корпоративным клиентам по 21 государственной программе (14 федеральных и 7 региональных).

Кроме того, цифровизация оказывает положительное влияние на объем кредитования. Например, предприниматели могут рассчитать свой кредитный потенциал в Сбербанке с помощью специального сервиса в приложении «Сбербанк Онлайн», и более 500 тысяч клиентов уже воспользовались такой возможностью, сообщает пресс-служба банка. При этом доля онлайн-кредитов, которые можно получить всего за 3 минуты, за последние два года увеличилась практически до 80%.

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