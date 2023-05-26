Греф: Рост малого и среднего бизнеса может удвоить их вклад в ВВП

По данным Сбербанка, к 1 апреля 2023 года доля кредитного портфеля, выданного представителям малого и среднего предпринимательства, достигла 46,9% (в 2020 году - 32,6%). Портфель банка по этому направлению также растет с высокой скоростью, превышающей среднерыночный показатель в 1,6 раза. На начало 2023 года его объем составил 4,4 триллиона рублей. Доля кредитующихся субъектов малого и среднего бизнеса также увеличивается: в Сбербанке она составляет 16% от общего числа активных клиентов МСП, в то время как средний показатель по рынку составляет 8,4%.