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Главный сантирный врач Тюменской области не стала отчитываться о доходах за 2022 год

26 мая 2023, 04:22

Глава тюменского Роспотребнадзора Шарухо не стала отчитываться о доходах за 2022 год

Сведения о заработке и имуществе руководителя Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо в этом году опубликованы не будут. Также в открытом доступе не будет размещена информация о доходах остальных сотрудников ведомства.
Сюжет
Тюмень

На сайте Роспотребнадзорра указано, что данные из деклараций за 2022 год не будут опубликованы в свободном доступе в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».

«Размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», — отмечено на официальном сайте Роспотребнадзора.

В 2021 году глава тюменского Роспотребнадзора задекларировала доход в размере 3,6 миллионов рублей. В её собственности есть находится дом площадью 100 «квадратов» и автомобиль Mercedes. Доход супруга составил 12,2 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что департамент культуры Тюменской области опубликовал сведения о доходах работников учреждений культуры юга региона. Самой богатой стала руководитель государственное автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменское концертно-театральное объединение» Вероника Кирюшина. Размер ее ежемесячной заработной платы в 2022 году составлял более 289 тысяч рублей.

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