Главный сантирный врач Тюменской области не стала отчитываться о доходах за 2022 год

Глава тюменского Роспотребнадзора Шарухо не стала отчитываться о доходах за 2022 год

Сведения о заработке и имуществе руководителя Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо в этом году опубликованы не будут. Также в открытом доступе не будет размещена информация о доходах остальных сотрудников ведомства.

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