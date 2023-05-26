Главный сантирный врач Тюменской области не стала отчитываться о доходах за 2022 год

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
На сайте Роспотребнадзорра указано, что данные из деклараций за 2022 год не будут опубликованы в свободном доступе в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».
«Размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», — отмечено на официальном сайте Роспотребнадзора.
В 2021 году глава тюменского Роспотребнадзора задекларировала доход в размере 3,6 миллионов рублей. В её собственности есть находится дом площадью 100 «квадратов» и автомобиль Mercedes. Доход супруга составил 12,2 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что департамент культуры Тюменской области опубликовал сведения о доходах работников учреждений культуры юга региона. Самой богатой стала руководитель государственное автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменское концертно-театральное объединение» Вероника Кирюшина. Размер ее ежемесячной заработной платы в 2022 году составлял более 289 тысяч рублей.