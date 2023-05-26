Глава РЭО Буцаев: Набор резидентов в экотехнопарки будет проходить до конца лета

Выступая на сессии «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов», гендиректор РЭО назвал выбор в пользу экотехнопарков верным. Буцаев заявил, что они должны приступить к работе в конце следующего года, а сейчас из восьми технологических площадок три почти полностью набрали нужное число резидентов. Вероятно, первой в конце мая набор резидентов завершит Нижегородская область, а остальные должны закончить его к концу лета, притом что сами объекты переработки начнут строиться уже в следующем году, пишет gorod55.ru.