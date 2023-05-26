Глава РЭО Буцаев: Набор резидентов в экотехнопарки будет проходить до конца лета

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Выступая на сессии «Экономика замкнутого цикла: вечный двигатель в мире ресурсов», гендиректор РЭО назвал выбор в пользу экотехнопарков верным. Буцаев заявил, что они должны приступить к работе в конце следующего года, а сейчас из восьми технологических площадок три почти полностью набрали нужное число резидентов. Вероятно, первой в конце мая набор резидентов завершит Нижегородская область, а остальные должны закончить его к концу лета, притом что сами объекты переработки начнут строиться уже в следующем году, пишет gorod55.ru.
Инициатива по строительству экопромышленных парков в стране была разработана на основе самых эффективных практик, которые ранее успешно применялись в индустриальных парках. По нормативам экотехнопарк имеет полное сходство с обычным индустриальным. В общей сложности в стране появится восемь экотехнопарков, которые будут распределены по всем макрорегионам. Это позволит построить объекты сферы обращения с отходами на тех территориях, где они действительно необходимы.
В этом году юбилейный, десятый по счету, Невский международный экологический конгресс проходит 25–26 мая. На площадке конгресса РЭО проводит комплекс экологических мероприятий, таких как демонстрация модной коллекции, выставка современного искусства, экозабег, субботники, мастерская переработки.
ППК «РЭО» была основана согласно указу президента РФ 14 января 2019 года. В задачи оператора входит формирование комплексной системы обращения с отходами на федеральном уровне, чтобы достичь целей национального проекта «Экология» — снизить до минимума долю захоронения отходов и минимизировать экологическую нагрузку на россиян. До 2030 года необходимо добиться сортировки 100% объема твердых коммунальных отходов и сократить на 50% объем отправляемого на захоронение мусора. Реализация этих планов невыполнима без формирования экономики замкнутого цикла.