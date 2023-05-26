Дожди прогнозируются через два дня на юге Тюменской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В этом районе Тюменской области пожароопасная обстановка снизится. В Тюмени и Тобольске существенных осадков не ожидается. Более того, в областной столице погода будет ветреной, с 30 мая по 1 июня прогнозируется усиление ветра, его порывы могут достигать 9-10 метров в секунду.
На следующей неделе синоптики ждут жару и до + 33 градусов в Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что за последние 9 дней уровень воды в тюменской реке Туре упал на 36 сантиметров.