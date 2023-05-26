Дожди прогнозируются через два дня на юге Тюменской области

В этом районе Тюменской области пожароопасная обстановка снизится. В Тюмени и Тобольске существенных осадков не ожидается. Более того, в областной столице погода будет ветреной, с 30 мая по 1 июня прогнозируется усиление ветра, его порывы могут достигать 9-10 метров в секунду.