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Дожди прогнозируются через два дня на юге Тюменской области

26 мая 2023, 12:17
Фото: 1MI

Около Ишима пройдут дожди. В Тюмени и Тобольске засуха

На юге Тюменской области выпадет около 1 мм садков. По данным Гисметео, это произойдёт в районе Ишима с 28 по 30 мая.

В этом районе Тюменской области пожароопасная обстановка снизится. В Тюмени и Тобольске существенных осадков не ожидается. Более того, в областной столице погода будет ветреной, с 30 мая по 1 июня прогнозируется усиление ветра, его порывы могут достигать 9-10 метров в секунду.

На следующей неделе синоптики ждут жару и до + 33 градусов в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что за последние 9 дней уровень воды в тюменской реке Туре упал на 36 сантиметров.

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#Общество#Тюменцы#Погода#Пожар#Дожди#Александр Мязин
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