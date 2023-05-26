Дожди помогли? Пожаров в Тюменской области стало меньше

В Тюменской области действуют 8 лесных пожаров

Восемь лесных пожаров, в том числе три локализованных, действуют на территории Тюменской области. Термоточки зафиксированы в Вагайском, Тобольском, Ниижнетавдинском районах. Днем ранее в регионе было зарегистрировано 11 действующих лесных пожаров.

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