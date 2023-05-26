Дожди помогли? Пожаров в Тюменской области стало меньше

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
За последние сутки, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидировано четыре пожара площадью 15,3 гектара.
По погодным условиям, 26–27 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Сегодня на территории Тюменской области ожидается в течение дня переменная облачность, ночью и утром местами туман, ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +5…+10, днем +21…+26.