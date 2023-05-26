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Дожди помогли? Пожаров в Тюменской области стало меньше

26 мая 2023, 03:28
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области действуют 8 лесных пожаров

Восемь лесных пожаров, в том числе три локализованных, действуют на территории Тюменской области. Термоточки зафиксированы в Вагайском, Тобольском, Ниижнетавдинском районах. Днем ранее в регионе было зарегистрировано 11 действующих лесных пожаров.
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Тюмень

За последние сутки, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидировано четыре пожара площадью 15,3 гектара.

По погодным условиям, 26–27 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Сегодня на территории Тюменской области ожидается в течение дня переменная облачность, ночью и утром местами туман, ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +5…+10, днем +21…+26.

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