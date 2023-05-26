Дождей не будет: синоптики рассказали о погоде в июне

Тюменскую область сегодня накроет густой туман

В Тюмени сегодня в течение дня ожидается солнечная погода без осадков. Воздух прогреется в областной столице до +25…+26. В вечернее время термометры покажут +12…+18, местами возможны туманы.

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