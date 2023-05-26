Дождей не будет: синоптики рассказали о погоде в июне

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью +15…+22, в дневные часы +26…+28. Скорость ветра составит 2,2-3,4 м/с. Осадков не ожидается.
В последний понедельник мая в Тюмень придет 30-градусная жара. К полудню столбики термометров поднимутся до +30…+31, ночью покажут +19…+22. День пройдет при переменной облачности и без осадков.
Во вторник, 31 мая, погода существенно не изменится: +28…+30, переменная облачность и отсутствие осадков. 30-градусная жаркая и сухая погода продержится в Тюмени до субботы, 3 июня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области воду в двух водоемах признали безопасной для купания. Соответствующее заключение специалистов Роспотребнадзора получили акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний бор» и акватория пруда, расположенного на территории центра восстановительной медицины «Сибирь».