Буцаев: На НМЭК прошла премьера документального фильма об экономике замкнутого цикла

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Этот фильм был создан совместно с Первым каналом и в нем приняли участие вице-премьер Виктория Абрамченко, путешественник Федор Конюхов, депутат Госдумы Николай Валуев, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители Правительства Краснодарского края, пишет gorod55.ru
Фильм «Что такое экономика замкнутого цикла?» не только название, но и один из самых важных вопросов нашего времени, ставший ведущей темой в глобальной мировой повестке. Главная цель этого проекта, на мой взгляд, была достигнута — полная освещенность значимости циркулярной экономики. Чтобы решить фундаментальные задачи в области обращения с отходами, необходимо изменить свое мышление и перейти к сортировке, переработке и повторному использованию наибольшего количества отходов. Это является ключом к новому качеству жизни для нас, наших детей и внуков. Поэтому этот проект несет в себе большую информационную ценность, как отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Съемочная группа фильма, по словам PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, посетила около 15 объектов, связанных с обращением с отходами, и провела интервью с известными экологами и представителями власти. Съемки проходили на озере Байкал, в Арктике и у Черного моря.
"И что важно: команда смогла понятно объяснить принципы циркулярной модели экономики. Проблема уже активно решается на уровне государства, есть федеральный проект с таким же названием. Инициативы в этой сфере очень много", - подчеркнула Юлия Высоцкая.
"Я уже много раз говорил о загрязнении Мирового океана - в Тихом океане даже существует настоящий плавучий остров из пластикового мусора. Вред от избыточного потребления гораздо серьезнее, чем мы думаем", - подчеркнул Федор Конюхов.