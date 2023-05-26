Буцаев: На НМЭК прошла премьера документального фильма об экономике замкнутого цикла

Фильм «Что такое экономика замкнутого цикла?» не только название, но и один из самых важных вопросов нашего времени, ставший ведущей темой в глобальной мировой повестке. Главная цель этого проекта, на мой взгляд, была достигнута — полная освещенность значимости циркулярной экономики. Чтобы решить фундаментальные задачи в области обращения с отходами, необходимо изменить свое мышление и перейти к сортировке, переработке и повторному использованию наибольшего количества отходов. Это является ключом к новому качеству жизни для нас, наших детей и внуков. Поэтому этот проект несет в себе большую информационную ценность, как отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.