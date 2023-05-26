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Буцаев: АИС позволит регоператорам контролировать эффективность работы на местах

26 мая 2023, 18:41
Фото: reo.ru
В рамках Невского международного экологического конгресса Российский экологический оператор представил новую инфосистему под названием «Автоматизация процессов региональных операторов», или АИС «А.ПРО».

Эта система обеспечивает отслеживание отходов и автоматическую передачу данных в инфосистему, что позволяет региональным операторам сократить затраты на оптимизацию бизнес-процессов до 20–25%. Об этом сообщает gorod55.ru.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что АИС «А.ПРО» является уникальным программным обеспечением, разработанным с учетом специфики данной отрасли. Он подчеркнул важность того, что данный продукт решает системные проблемы, которые ранее оставались нерешенными. Буцаев отметил, что АИС «А.ПРО» является совместной разработкой Российского экологического оператора и группы «А.ПРО» и они уже находятся в официальных правовых отношениях.

Система отслеживает маршрут движения отходов от контейнерной площадки до места сортировки или размещения. Она также оценивает рейтинги регионов по охвату сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в соответствии с показателями Федерального проекта по ТКО, а также по качеству. Это позволяет существенно сократить объемы невывоза отходов и повысить качество предоставляемых услуг.

Кроме снижения объема невывоза отходов, платформа также позволяет планировать оптимальные маршруты и сократить время работы логистов. Она обеспечивает онлайн-мониторинг выполнения задач по вывозу и ускоряет реагирование на инциденты.

АИС позволяет региональным операторам повысить и контролировать эффективность своей работы, а также проверять соблюдение требований соответствующих стандартов и эффективность деятельности их сотрудников. Эту функциональность отметил Денис Буцаев.

Заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров заявил, что представленный продукт позволяет автоматизировать работу региональных операторов и передавать все необходимые данные в автоматическом режиме как субъектам, так и в государственную информационную систему. Буров добавил, что на конгрессе были подробно представлены функциональные возможности системы, ее структура и установленные показатели. Для использования системы необходимо направить заявку в РЭО. Использование АИС является добровольным, но система уже пользуется популярностью среди многих региональных операторов.

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