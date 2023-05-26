Буцаев: АИС позволит регоператорам контролировать эффективность работы на местах

Заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров заявил, что представленный продукт позволяет автоматизировать работу региональных операторов и передавать все необходимые данные в автоматическом режиме как субъектам, так и в государственную информационную систему. Буров добавил, что на конгрессе были подробно представлены функциональные возможности системы, ее структура и установленные показатели. Для использования системы необходимо направить заявку в РЭО. Использование АИС является добровольным, но система уже пользуется популярностью среди многих региональных операторов.