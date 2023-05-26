Адвокат Бережного: 8-летнюю Настю видели живой позже предполагаемого времени убийства

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Оно было закончено ещё в апреле, но их не представили присяжным.
«Сейчас считаю возможным сообщить что, в результате проведенного расследования можно утверждать следующее: 1. В. Бережной изначально дал признательные показания ввиду применение к немы пыток. Об этом есть достаточно доказательств, и даже на сайте самого следственного комитета; 2. Ключевое доказательство обвинения - молекулярно-генетическая экспертиза установившая наличие следов спермы в трупе жертвы не является достоверным. Это установлено в результате привлечения независимого специалиста биолога-генетика защитой. Также в деле есть результаты экспертизы, проведенной по назначению следствия, которая не установила следов спермы», - сообщил Александр Почуев в своём Telegram-канале.
Более того, защита смогла найти и опросить людей, которые подтверждают, что видели девочку Настю гораздо позже предполагаемого времени убийства.
Адвокатами Виталия Бережного было заявлено более 200 ходатайств, удовлетворены не более 10. Защита сталкивалась с сопротивлением в работе, была ограничена судом в ознакомлении с доказательствами обвинения.
Вчера коллегия присяжных Московского городского суда озвучила свой вердикт — «виновен». По данным следствия 30 июня 2021 года Бережной встретил незнакомую ему девочку Настю Муравьеву на площадке первого этажа по улице Судостроителей. Обманным путем он её в квартиру, где совершил ее убийство. 17 августа он переместил тело девочки в труднодоступное место на береговую линию озера Оброчное.
В Тюмени суд присяжных Виталия Бережного оправдал, об этом писал «Наш город». 28 июля 2022 года коллегия присяжных заседателей по делу Виталия Бережного была распущена.