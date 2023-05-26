Адвокат Бережного: 8-летнюю Настю видели живой позже предполагаемого времени убийства

Вчера коллегия присяжных Московского городского суда озвучила свой вердикт — «виновен». По данным следствия 30 июня 2021 года Бережной встретил незнакомую ему девочку Настю Муравьеву на площадке первого этажа по улице Судостроителей. Обманным путем он её в квартиру, где совершил ее убийство. 17 августа он переместил тело девочки в труднодоступное место на береговую линию озера Оброчное.