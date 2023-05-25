Жителям Тюменской области будут бесплатно раздавать дрова из-за режима ЧС

Одной из обсуждаемых тем стала ситуация с пилорамой, расположенной на Панином бугре. В настоящее время там скопилось большое количество древесных отходов. В условиях пожароопасной ситуации их складирование опасно. Кроме того, рядом с пилорамой находится лес.