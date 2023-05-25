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Жителям Тюменской области будут бесплатно раздавать дрова из-за режима ЧС

25 мая 2023, 08:40
Фото: 1MI

В Тюменской области жителям будут бесплатно раздавать дрова из-за режима ЧС

В Тобольском районе местным жителям бесплатно раздадут дрова. Внеплановое совещание комиссии по ЧС прошло сегодня в администрации города.
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Тюмень

Одной из обсуждаемых тем стала ситуация с пилорамой, расположенной на Панином бугре. В настоящее время там скопилось большое количество древесных отходов. В условиях пожароопасной ситуации их складирование опасно. Кроме того, рядом с пилорамой находится лес.

Среди предложений, которые прозвучали в ходе заседания — вывезти древесину на свалку, бесплатно отдать людям на дрова или предложить котельным которые работают на дровах, передает тг-канал «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в 7 мая 2023 объявлен режим ЧС. В регионе действуют в настоящее время 10 лесных пожаров на площади 341,5 га и 5 ландшафтных пожаров на общей площади 437 га.

За сутки было ликвидировано пять лесных пожаров площадью 206,6 га и девять ландшафтных на площади 102 га.

В настоящее время борьбу с огнем на территории Тюменской области ведут более 400 человек, 62 единицы техники.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дрова#Происшествия#Пожар#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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