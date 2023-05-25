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Здание ТЦ «Матрица» в Тюмени продается с 2016 года за 299 млн рублей. Никто не берёт

25 мая 2023, 13:52
Фото: Авито

Тюменцы совершенно не интересуются покупкой торговых центров

В областной столице никто не хочет покупать ТЦ «Матрица». Здание расположено на оживлённой улице Пермякова и продаётся за 299 млн рублей, сообщается на сайте Авито.

Это почти 67 000 рублей за квадратный метр. По данным «Нашего города», в 2016 году оно продавалось за 257 млн рублей (почти 57 000 за «квадрат»).

«Здание свободного назначения: (многофункциональный центр, офис, торговый центр, банк, фитнес-центр). Расположено по адресу: улица Пермякова, 7Б. Построено в 2013 году», - сообщается на сайте Авито.

Покупатели даже не интересуются поэтажной покупкой объекта.

Ранее «Наш город» отмечал, что Торговые центры и большие офисы совершенно не пользуются спросом в Тюмени. Всё что стоит от 200 млн рублей может продаваться на тюменском рынке недвижимости многие годы.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Работа#Эксклюзив
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