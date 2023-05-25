Здание ТЦ «Матрица» в Тюмени продается с 2016 года за 299 млн рублей. Никто не берёт

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Это почти 67 000 рублей за квадратный метр. По данным «Нашего города», в 2016 году оно продавалось за 257 млн рублей (почти 57 000 за «квадрат»).
«Здание свободного назначения: (многофункциональный центр, офис, торговый центр, банк, фитнес-центр). Расположено по адресу: улица Пермякова, 7Б. Построено в 2013 году», - сообщается на сайте Авито.
Покупатели даже не интересуются поэтажной покупкой объекта.
Ранее «Наш город» отмечал, что Торговые центры и большие офисы совершенно не пользуются спросом в Тюмени. Всё что стоит от 200 млн рублей может продаваться на тюменском рынке недвижимости многие годы.