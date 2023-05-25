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Возобновлены автобусные рейсы между Тюменью и Казахстаном

25 мая 2023, 12:57
Фото: 1MI

Из Караганды в Тюмень возобновили регулярные автобусные рейсы

Возобновились прямые рейсы из Караганды до Тюмени. Об этом в своём тг-канале сообщил председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Выехать из Караганды можно по четвергам, билет на автобус стоит 4 600 рублей.

«С автовокзала Караганды возобновлены автобусные рейсы в Россию. Всего действуют 11 маршрутов, в том числе — с отправлением в Тюмень», — отметил Есенгалий Ибраев.

По субботам действует обратный маршрут Тюмень – Караганда.

Три дня назад «Наш город» сообщал, что Летом изменятся схемы маршрутов автобусов № 104, 122, 192, 194, 292, 392 из-за ремонта на улице Теплотехников.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Автобусы
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