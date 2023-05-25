Возобновлены автобусные рейсы между Тюменью и Казахстаном

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Выехать из Караганды можно по четвергам, билет на автобус стоит 4 600 рублей.
«С автовокзала Караганды возобновлены автобусные рейсы в Россию. Всего действуют 11 маршрутов, в том числе — с отправлением в Тюмень», — отметил Есенгалий Ибраев.
По субботам действует обратный маршрут Тюмень – Караганда.
Три дня назад «Наш город» сообщал, что Летом изменятся схемы маршрутов автобусов № 104, 122, 192, 194, 292, 392 из-за ремонта на улице Теплотехников.