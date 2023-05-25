В Тюменском районе откроют фишпарк. Можно будет ловить форель и осетров

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
«Фишпарк Черная речка» откроется в Тюменском районе. Здесь расположены частные дома местных бизнесменов. Инвестор построит искусственные водоёмы, в них разведут форель, карпа, осетра.
«В рамках проекта планируется открытие базы отдыха и рыбалки «Фишпарк Черная речка» и возведение искусственных водоемов для зарыбления форелью, осетром и карпом. Водоёмы будут использоваться для подращивания и длительного содержания», - сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что почти 130 тонн икры и белой рыбы уничтожат в Тюмени за 1,6 млн рублей.