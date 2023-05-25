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В Тюменском районе откроют фишпарк. Можно будет ловить форель и осетров

25 мая 2023, 14:08
Фото: 1MI

Фишпарк откроют около Тюмени за 15 млн рублей

Недалеко от Тюмени инвестор планирует открыть фишпарк. Этот туристический комплекс будет стоить 15 млн рублей, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

«Фишпарк Черная речка» откроется в Тюменском районе. Здесь расположены частные дома местных бизнесменов. Инвестор построит искусственные водоёмы, в них разведут форель, карпа, осетра.

«В рамках проекта планируется открытие базы отдыха и рыбалки «Фишпарк Черная речка» и возведение искусственных водоемов для зарыбления форелью, осетром и карпом. Водоёмы будут использоваться для подращивания и длительного содержания», - сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что почти 130 тонн икры и белой рыбы уничтожат в Тюмени за 1,6 млн рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Рыбаки
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