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В Тюмени впервые за долгое время прошел дождь, теперь горожане жалуются на лужи. Фото

25 мая 2023, 12:35
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень"

Долгожданный дождь прошел в Тюмени, теперь горожане жалуются на лужи. Фото

В областной столице впервые за долгое время прошел дождь. Теперь горожане жалуются в соцсетях на лужи и ребят, которые играют с водой.

В Тюмени осадков не было уже довольно долго. После сегодняшнего дождя некоторым горожанам «забрызгало обувь». А на Московском тракте дети облили друг друга водой из луж.

На Лесобазе и КПД горожане жаловались на отсутствие дождя. В западной части города был небольшой град.

«До Лесобазы не дошёл, заблудился», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» отмечал, что май может стать для города самым засушливым месяцем за последние 80 лет.

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