В Тюмени впервые за долгое время прошел дождь, теперь горожане жалуются на лужи. Фото

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Тюмени осадков не было уже довольно долго. После сегодняшнего дождя некоторым горожанам «забрызгало обувь». А на Московском тракте дети облили друг друга водой из луж.
На Лесобазе и КПД горожане жаловались на отсутствие дождя. В западной части города был небольшой град.
«До Лесобазы не дошёл, заблудился», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» отмечал, что май может стать для города самым засушливым месяцем за последние 80 лет.