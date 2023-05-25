В Тюмени нуждаются в упаковщиках, курьерах, официантах, разнорабочих и водителях

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Всего в Тюмени нужны более 4 000 сотрудников.
Постепенно растёт спрос на официантов и барменов, ресторанам и кафе требуются 99 человек. Минимальный спрос наблюдается на технологов, юристов, бухгалтеров. Стоит отметить, что специалистам рабочих специальностей предлагают до 40 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о дефиците кадров в строительной отрасли Тюмени. В городе нужны 260 монтажников, сварщиков, прорабов. Им предлагают от 35 до 90 тысяч в месяц.