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В Тюмени нуждаются в упаковщиках, курьерах, официантах, разнорабочих и водителях

25 мая 2023, 11:17
Фото: 1MI

Более 4 000 вакансий действует в Тюмени. Нужны курьеры, упаковщики, водители

По данным сайта Зарплата.ру, на 25 мая тюменские работодатели нуждаются в упаковщиках, курьерах, продавцах, разнорабочих и водителях.

Всего в Тюмени нужны более 4 000 сотрудников.  

Постепенно растёт спрос на официантов и барменов, ресторанам и кафе требуются 99 человек. Минимальный спрос наблюдается на технологов, юристов, бухгалтеров. Стоит отметить, что специалистам рабочих специальностей предлагают до 40 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал о дефиците кадров в строительной отрасли Тюмени. В городе нужны 260 монтажников, сварщиков, прорабов. Им предлагают от 35 до 90 тысяч в месяц.

Дефицит кадров ощущается в строительной отрасли Тюмени. Нужны более 260 человек
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес#Александр Мязин
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