В Тюмени нуждаются в упаковщиках, курьерах, официантах, разнорабочих и водителях

Постепенно растёт спрос на официантов и барменов, ресторанам и кафе требуются 99 человек. Минимальный спрос наблюдается на технологов, юристов, бухгалтеров. Стоит отметить, что специалистам рабочих специальностей предлагают до 40 тысяч рублей.