В центре Тюмени 28-летняя мотоциклистка протаранила две машины на парковке. Фото

В Тюмени девушка на мотоцикле въехала в две припаркованные машины. Фото

В центре Тюмени на улице Республики, 92, 28-летняя девушка не справилась с управлением мотоцикла. По данным пресс-службы ГИБДД, она ударила сразу две машины.