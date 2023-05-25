В центре Тюмени 28-летняя мотоциклистка протаранила две машины на парковке. Фото

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
У неё не было прав.
«Задела припаркованные «Тойоту» и «Хендэ», а сама получила травму ноги. Водительского удостоверения на управление мотоциклом она не имеет», - сообщили в ГИБДД.
Вчера в Тюменской области произошло четыре дорожных происшествия с мотоциклистами.
Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в Тюмени на улице Ямской мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе. Она получила тяжелые травмы.