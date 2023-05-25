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В центре Тюмени 28-летняя мотоциклистка протаранила две машины на парковке. Фото

25 мая 2023, 13:16
Фото: ГИБДД

В Тюмени девушка на мотоцикле въехала в две припаркованные машины. Фото

В центре Тюмени на улице Республики, 92, 28-летняя девушка не справилась с управлением мотоцикла. По данным пресс-службы ГИБДД, она ударила сразу две машины.

У неё не было прав.

«Задела припаркованные «Тойоту» и «Хендэ», а сама получила травму ноги. Водительского удостоверения на управление мотоциклом она не имеет», - сообщили в ГИБДД.

Вчера в Тюменской области произошло четыре дорожных происшествия с мотоциклистами.

Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в Тюмени на улице Ямской мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе. Она получила тяжелые травмы.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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