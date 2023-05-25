У тюменки забрали ребенка, девочка с марта не посещала школу и больницу

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
«В суде установлено, что ответчик скрывает место жительства своего ребенка от органов опеки, администрации лечебного учреждения и образовательного учреждения. В июне 2022 года девочка была госпитализирована и ей сделали операцию. Не слушая лечащего врача, мать забрала ребенка из больницы и увезла в неизвестном направлении», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
С марта 2023 года девочка не посещает и школу. Женщину неоднократно предупреждали о необходимости изменить свое отношение к воспитания ребенка.
Ранее «Наш город» сообщал, что суд лишил бабушку из Тобольска возможности стать опекуном для родной внучки, но её права удалось восстановить. Она получила заключение органов опеки о возможности быть усыновителем.