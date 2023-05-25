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У тюменки забрали ребенка, девочка с марта не посещала школу и больницу

25 мая 2023, 11:56
Фото: 1MI

У тюменки забрали ребенка, девочка с марта не посещала школу и больницу

Органы опеки забрали ребёнка у матери. По данным пресс-службы тюменских судов, женщину ограничили в родительских правах из-за ненадлежащего воспитания девочки.
«В суде установлено, что ответчик скрывает место жительства своего ребенка от органов опеки, администрации лечебного учреждения и образовательного учреждения. В июне 2022 года девочка была госпитализирована и ей сделали операцию. Не слушая лечащего врача, мать забрала ребенка из больницы и увезла в неизвестном направлении», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

С марта 2023 года девочка не посещает и школу. Женщину неоднократно предупреждали о необходимости изменить свое отношение к воспитания ребенка.

Ранее «Наш город» сообщал, что суд лишил бабушку из Тобольска возможности стать опекуном для родной внучки, но её права удалось восстановить. Она получила заключение органов опеки о возможности быть усыновителем.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Опека#Александр Мязин
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