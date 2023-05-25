Тюменцы распродают свои квартиры в районе КПД, Тюменской слободы и Мыса

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Почти 36% продаваемых квартир – двухкомнатные, 17% - это 3-комнатные жилые помещения. На вторичном рынке жилья больше всего объектов продаётся в районе КПД, Тюменской слободы и Мыса.
Большое количество дорогих квартир находится в Ожогина, микрорайоне Европейском и в историческом центре Тюмени. В частности квартиры-студии даже на вторичном рынке стоят до 3 млн рублей. Однокомнатные (в районе моста Влюбленных) оцениваются в 10-12 млн за 40 квадратных метров.
Из-за уменьшения спроса застройщики стараются привлечь внимание потенциальных покупателей выгодными рекламными предложениями, обещаниями о снижении цен.
Ещё в феврале в нескольких ЖК Тюменской слободы горожанам предлагали студии до 24 квадрантных метров и стоимостью 2,4 млн рублей. Сейчас цены на уровне 2,5 млн. Средняя цена квадратного метра подобных помещений от 100 до 125 тысяч, самые доступные из них на МЖК, и в районе Дома Обороны.
В мае тюменские власти решили купить двухкомнатные квартиры на сумму до 60 млн рублей. Две из них до 60 кв. м. приобретут в Тюмени за 10 млн рублей (по 5 млн каждая). Они должны находиться на улицах Мельникайте, 50 лет Октября, Чекистов или Западносибирской. Все объекты недвижимости должны быть сданы до конца 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что резкий рост стоимости квартир привёл к нехватке дач и частных домов за городом. По словам риелторов, наибольшей популярностью пользуются недорогие участки с домами для проживания. Их стоимость — от 20 тысяч рублей в месяц. Популярны у тюменцев дачи с летними домиками, без бань на территории. Аренда таких загородных домов обойдется в месяц в 10 тысяч рублей.