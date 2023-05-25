Тюменцы распродают свои квартиры в районе КПД, Тюменской слободы и Мыса

В мае тюменские власти решили купить двухкомнатные квартиры на сумму до 60 млн рублей. Две из них до 60 кв. м. приобретут в Тюмени за 10 млн рублей (по 5 млн каждая). Они должны находиться на улицах Мельникайте, 50 лет Октября, Чекистов или Западносибирской. Все объекты недвижимости должны быть сданы до конца 2023 года.