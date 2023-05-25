Тюменцам разрешили купаться в двух водоемах, но пока туда не пускают из-за режима ЧС

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В перечень безопасных мест для купания вошли акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний бор» и акватория пруда, расположенного на территории центра восстановительной медицины «Сибирь», сообщили «Нашему Городу» в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
Правда, пока здесь запрещено принимать водные процедуры — местная администрация установила аншлаги у воды с надписью «Купание запрещено». Запрет на купания введен в связи с объявленным режимом ЧС на территории Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в регионе действует режим ЧС с 7 мая 2023 года. Запрещено посещение природных водоемов в вечернее время. За нарушения грозит административная ответственность в виде штрафа до 2 тысяч рублей.