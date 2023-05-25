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Цены на моторный газ в Тюмени выросли более чем на 2 рубля

25 мая 2023, 05:52

В Тюменской области поднялись цены на газ и дизельное топливо

Тюменская область вошла в число регионов, в которых за последний месяц значительно выросли цены на газ в регионе поднялись за последний месяц на более чем на 1 рубль — с 15,9 до 17,5-18,5 за литр. Дизельное топливо прибавило в цене за год 4,58 рублей.
Сюжет
Тюмень

Помимо Тюменской области в перечень регионов с резким ростом цен на топливо вошли Свердловская, Астраханская, Оренбургская области и Республика Карачаево-Черкесия.

Что касается стоимости бензина, то за последние три месяца в Тюменской области АИ-92 вырос в цене на 20 копеек — до 46,49 рублей, АИ-95 — на 0,05 копеек (50,68 рублей), АИ-98 — на 41 копейку (61,67 рублей), сообщает сервис fuelprices.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили тендер по поиску подрядной организации, которая займется ремонтом дорог в городе. На эти цели из бюджета выделили 770 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Топливо#Дизельное топливо#Газ#Бензин#Цены на бензин#Тюмень#Тюменская область
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