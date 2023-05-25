Цены на моторный газ в Тюмени выросли более чем на 2 рубля

В Тюменской области поднялись цены на газ и дизельное топливо

Тюменская область вошла в число регионов, в которых за последний месяц значительно выросли цены на газ в регионе поднялись за последний месяц на более чем на 1 рубль — с 15,9 до 17,5-18,5 за литр. Дизельное топливо прибавило в цене за год 4,58 рублей.

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