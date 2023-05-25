Цены на моторный газ в Тюмени выросли более чем на 2 рубля

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Published Сегодня, 05:52
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Помимо Тюменской области в перечень регионов с резким ростом цен на топливо вошли Свердловская, Астраханская, Оренбургская области и Республика Карачаево-Черкесия.
Что касается стоимости бензина, то за последние три месяца в Тюменской области АИ-92 вырос в цене на 20 копеек — до 46,49 рублей, АИ-95 — на 0,05 копеек (50,68 рублей), АИ-98 — на 41 копейку (61,67 рублей), сообщает сервис fuelprices.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили тендер по поиску подрядной организации, которая займется ремонтом дорог в городе. На эти цели из бюджета выделили 770 миллионов рублей.