Тоболяк изрезал жену ножом прямо у отдела полиции. Его частично оправдали

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Известно, что подсудимого зовут Игорь. И., он 1978 года рождения. Правоохранители полагали, что директор фирмы резал свою жену пытаясь убить прямо у отдела полиции в 4 микрорайоне.
«2 июня, у здания отдела полиции в 4 микрорайоне, мужчина попытался убить супругу. Для чего клинком ножа нанес ей не менее пяти ударов в голову грудь и по конечностям, а также бил просто рукой. В результате нанес женщине раны в области грудной клетки, лица, шеи, руки», - сообщает тг-канал «Типичный Тобольск».
Супруга рассказал, что муж злоупотреблял алкоголем, скандалил. Супруги стали жить отдельно. 2 июня женщина подала заявление на развод. У отдела полиции её встретил муж, он схватил женщину за волосы и начал наносить удары ножом. Нож сломался. Обломок ножа только поцарапал потерпевшую.
Нападавшего попытались оттащить проходившие мимо женщины, но сил не хватило. Прибывшие на место происшествия полицейские схватили мужчину и отвезли в отдел. Подсудимый признал вину по первому эпизоду (в квартире) полностью, по второму (у отдела полиции) – частично. При этом по его версии он причинил повреждения жене у отдела полиции, пытаясь её обнять.
Суд приговорил тоболяка к 1 году и 8 месяцам ограничения свободы. Его вина в покушении на убийство была не доказана. На суде выяснилось, что Игорь. И. уже был судим за кражу и похищение документа более 20 лет назад.