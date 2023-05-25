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Тоболяк изрезал жену ножом прямо у отдела полиции. Его частично оправдали

25 мая 2023, 16:36
Фото: 1MI

Жителя Тобольска осудили за резню у отдела полиции. Он не хотел разводиться

Жителя Тобольска частично оправдали на суде в деле об угрозе убийством и покушении на убийство. Всё произошло у городского отдела полиции, сообщает тг-канал «Типичный Тобольск».

Известно, что подсудимого зовут Игорь. И., он 1978 года рождения. Правоохранители полагали, что директор фирмы резал свою жену пытаясь убить прямо у отдела полиции в 4 микрорайоне.

«2 июня, у здания отдела полиции в 4 микрорайоне, мужчина попытался убить супругу. Для чего клинком ножа нанес ей не менее пяти ударов в голову грудь и по конечностям, а также бил просто рукой. В результате нанес женщине раны в области грудной клетки, лица, шеи, руки», - сообщает тг-канал «Типичный Тобольск».

Супруга рассказал, что муж злоупотреблял алкоголем, скандалил. Супруги стали жить отдельно. 2 июня женщина подала заявление на развод. У отдела полиции её встретил муж, он схватил женщину за волосы и начал наносить удары ножом. Нож сломался. Обломок ножа только поцарапал потерпевшую.

Нападавшего попытались оттащить проходившие мимо женщины, но сил не хватило. Прибывшие на место происшествия полицейские схватили мужчину и отвезли в отдел. Подсудимый признал вину по первому эпизоду (в квартире) полностью, по второму (у отдела полиции) – частично. При этом по его версии он причинил повреждения жене у отдела полиции, пытаясь её обнять.

Суд приговорил тоболяка к 1 году и 8 месяцам ограничения свободы. Его вина в покушении на убийство была не доказана. На суде выяснилось, что Игорь. И. уже был судим за кражу и похищение документа более 20 лет назад.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Бизнес#Дела судебные
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