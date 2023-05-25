Сколько тратят из городского бюджета на тюменских чиновников в месяц?

Согласно данным, указанным в документах, на выплату заработной платы, премий, суточных за нахождение в командировках госслужащим было затрачено в период с января по март 2,88 миллиарда рублей. В том числе более 1 миллиона рублей из бюджета потратили на содержание главы администрации Тюмени Руслана Кухарука. В среднем заработная плата одного муниципального служащего составила 53,6 тысячи рублей в месяц.