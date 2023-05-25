nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Изображение материала

Сколько тратят из городского бюджета на тюменских чиновников в месяц?

25 мая 2023, 07:58
Фото: 1MI

Администрация Тюмени раскрыла данные о зарплатах чиновников

Администрация Тюмени опубликовала расходы на содержание муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за первый квартал 2023 года.

Согласно данным, указанным в документах, на выплату заработной платы, премий, суточных за нахождение в командировках госслужащим было затрачено в период с января по март 2,88 миллиарда рублей. В том числе более 1 миллиона рублей из бюджета потратили на содержание главы администрации Тюмени Руслана Кухарука. В среднем заработная плата одного муниципального служащего составила 53,6 тысячи рублей в месяц.

В целом за первый квартал 2023 года исполнение по доходной части бюджета Тюмени составило 6,2 миллиарда рублей, расходной — 8,08 миллиардов рублей. Дефицит бюджета достиг 1,8 миллиардов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на содержание главы администрации города из бюджета областной столицы потратят 6,56 миллионов рублей.

Читайте также:
Чиновники Тюмени скрыли свои доходы из-за указа президента ПутинаОпубликованы зарплаты руководителей тюменских театров, музеев и библиотек
#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Поедание фекалий, досудебное соглашение и пытки»: новые детали «Тюменского дела»
Вчера, 15:35
«Тайны дела Виталия Бережного»: почему преступника не могли осудить 2 года
Сегодня, 07:11
Тюменцам разрешили купаться в двух водоемах, но пока туда не пускают из-за режима ЧС
Сегодня, 06:36
«Прокурор убежал из зала»: в суде прошло громкое заседание по делу коммуниста
Сегодня, 09:12
«Найти и наказать»: Матвиенко раскритиковала тюменские власти за подготовку к пожарам
Сегодня, 05:26
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 04:00