Сколько тратят из городского бюджета на тюменских чиновников в месяц?

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Согласно данным, указанным в документах, на выплату заработной платы, премий, суточных за нахождение в командировках госслужащим было затрачено в период с января по март 2,88 миллиарда рублей. В том числе более 1 миллиона рублей из бюджета потратили на содержание главы администрации Тюмени Руслана Кухарука. В среднем заработная плата одного муниципального служащего составила 53,6 тысячи рублей в месяц.
В целом за первый квартал 2023 года исполнение по доходной части бюджета Тюмени составило 6,2 миллиарда рублей, расходной — 8,08 миллиардов рублей. Дефицит бюджета достиг 1,8 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на содержание главы администрации города из бюджета областной столицы потратят 6,56 миллионов рублей.