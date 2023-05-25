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«Росводоканал Тюмень» предупреждает: остерегайтесь мошенников

25 мая 2023, 04:31
Фото: 1MI
В «Росводоканал Тюмень» напоминают: они не устанавливают бытовые фильтры
Жители областного центра и Тюменского района сообщают о людях, которые под видом сотрудников водоканала пытаются проникнуть в дома тюменцев.
«В квартиры звонил молодой человек, представившись сотрудником „Водоканала“, задавал людям вопросы о качестве воды, состоянии счетчиков. Мы предупредили жильцов в общедомовом чате, что сотрудники „Водоканала“ не ходят с такими вопросами», — рассказал руководитель одной из управляющих компаний города.

В информационно-справочную службу «Росвоводоканал Тюмень» поступило 75 сообщений о злоумышленниках, которые стремятся заработать «грязные» деньги обманывая доверчивых тюменцев: навязывают раньше установленного строка или по завышенным ценам замену и поверку приборов учета, предлагают установить сомнительные дорогостоящие фильтры и другие несуществующие услуги.

Коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова напоминает, что сотрудники тюменского водоканала никогда не приходят к абонентам без предупреждения и ничего не навязывают.

«Наши специалисты приходят только по заявке и в согласованное время, а главное, водоканал никогда не навязывает услуги. Сроки поверки счетчиков указаны в квитанции на оплату, также эту информацию можно уточнить в ТРИЦ по телефону 399-399 или в нашем информационно-справочном центре по телефону 540-940. Делать поверку раньше времени нет необходимости», — пояснила Екатерина Шаркова.

Напоминаем, что «Росводоканал Тюмень» не устанавливает бытовые фильтры. Вода, которая подается в дома горожан, безопасна и соответствует нормативам качества. Предприятие ведет системную работу, нацеленную на повышение качества централизованного водоснабжения, реконструирует водоочистные сооружения и сети.

#Олеся Киреева#Общество
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