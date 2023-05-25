«Росводоканал Тюмень» предупреждает: остерегайтесь мошенников

В информационно-справочную службу «Росвоводоканал Тюмень» поступило 75 сообщений о злоумышленниках, которые стремятся заработать «грязные» деньги обманывая доверчивых тюменцев: навязывают раньше установленного строка или по завышенным ценам замену и поверку приборов учета, предлагают установить сомнительные дорогостоящие фильтры и другие несуществующие услуги.