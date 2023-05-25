РФС разобрался в оскорбительных жестах футболистов ЦСКА и “Спартака”

Однако глава КДК подчеркнул, что жест Виллиана Роши, который он совершал во время матча для поправки своей амуниции, не имел оскорбительного характера по отношению к Соболеву. В связи с этим, решение о дисквалификации Соболева на четыре матча было принято, в то время как красная карточка, показанная Роше, отменена.