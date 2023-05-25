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РФС разобрался в оскорбительных жестах футболистов ЦСКА и “Спартака”

25 мая 2023, 12:59
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение по делу, связанному с оскорбительными жестами, произошедшими во время дерби между командами «Спартак» и ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нападающий «Спартака» Александр Соболев был дисквалифицирован на четыре матча за свой непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Однако красная карточка, выданная бразильцу, была отменена.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц пояснил решение, отметив, что жест, совершенный Александром Соболевым, является оскорбительным, поскольку футболист «акцентированно схватился двумя руками за свои гениталии». По словам Григорьянца, Соболев объяснил свой жест эмоциональным состоянием, пишут Известия.

Однако глава КДК подчеркнул, что жест Виллиана Роши, который он совершал во время матча для поправки своей амуниции, не имел оскорбительного характера по отношению к Соболеву. В связи с этим, решение о дисквалификации Соболева на четыре матча было принято, в то время как красная карточка, показанная Роше, отменена.

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