РЭО вручил первый сертификат соответствия системе добровольной сертификации

Для успешного прохождения сертификации утилизаторы должны не только соответстветствовать установленным системой критериям, но и оказываемые ими услуги должны отвечать техническим требованиям, стандартам, а также нормативным и другим документам. Как отмечается, участие в выдаче сертификатов принимало и Роскачество.