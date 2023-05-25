РЭО вручил первый сертификат соответствия системе добровольной сертификации

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
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Updated Сегодня, 18:48
Это произошло в первый день работы X Невского международного экологического конгресса, пишет NewsNN.
Как сообщил Денис Буцаев, данный сертификат удостоверяет, что услуги по утилизации отходов I–IV классов опасности соответствуют требованиям системы добровольной сертификации (СДС) РЭО.
«Первый сертификат был выдан ООО ПО „ЭкоТехПром“, входящему в „Корпорацию Экополис“. Это высокотехнологичный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Наличие такого сертификата подтверждает высокие показатели качества утилизации, а также соответствие процесса утилизации всем предъявляемым системой требованиям», — добавил глава РЭО.
Для успешного прохождения сертификации утилизаторы должны не только соответстветствовать установленным системой критериям, но и оказываемые ими услуги должны отвечать техническим требованиям, стандартам, а также нормативным и другим документам. Как отмечается, участие в выдаче сертификатов принимало и Роскачество.
По словам директора по технологиям РЭО Олега Шияновского, совершенствование системы утилизации мусора в России ориентировано на достижение задач снижения объемов захоронения отходов в два раза, нашедших отражение в федпроекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», и увеличение уровня вовлечения отходов во вторичный оборот, что предусмотрено федпроектом «Экономика замкнутого цикла».
Как указали в РЭО, система добровольной сертификации услуг по утилизации отходов от использования товаров и упаковки была разработана экспертами компании и включена в перечень зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). Уполномоченной организацией по сертификации выступило Роскачество.
Отправить заявку на сертификацию могут российские юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые предоставляют услуги по утилизации отходов от использования товаров и упаковки. Затем организацию ждет двухэтапный процесс проверки: документарная и выездной анализ состояния производства.
В нынешнем году X Невский международный экологический конгресс проходит в период с 25 по 26 мая. Кроме того, в рамках конгресса РЭО организует ряд экологических мероприятий.