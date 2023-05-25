РЭО получил статус и полномочия оператора ФГИС «Экомониторинг»

«Президент подписал указ, по которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, благодаря этой системе органы госвласти и местного самоуправления, организации и граждане смогут получать самую актуальную информацию об экологической обстановке в России, в том числе данные о загрязнении воздуха, почв, водных объектов, а также о ситуации с лесными пожарами. Система, кроме того, позволит отслеживать возможные изменения окружающей среды, прогнозировать их, проводить анализ этих изменений. Благодаря системе, которая будет способствовать предоставлению полной, достоверной и доступной информации об актуальном состоянии окружающей среды, у властей появится возможность принимать оперативные и эффективные решения в области экологии, подвел итог гендиректор РЭО.