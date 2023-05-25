РЭО получил статус и полномочия оператора ФГИС «Экомониторинг»

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Система дает гражданам и организациям возможность узнавать о состоянии окружающей среды, а органам власти позволяет находить эффективные решения, направленные на устранение проблем экологии, пишет gorod55.ru.
«Президент подписал указ, по которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, благодаря этой системе органы госвласти и местного самоуправления, организации и граждане смогут получать самую актуальную информацию об экологической обстановке в России, в том числе данные о загрязнении воздуха, почв, водных объектов, а также о ситуации с лесными пожарами. Система, кроме того, позволит отслеживать возможные изменения окружающей среды, прогнозировать их, проводить анализ этих изменений. Благодаря системе, которая будет способствовать предоставлению полной, достоверной и доступной информации об актуальном состоянии окружающей среды, у властей появится возможность принимать оперативные и эффективные решения в области экологии, подвел итог гендиректор РЭО.
После того как будет принят соответствующий закон, во ФГИС «Экомониторинг» войдут подсистемы единой системы государственного экомониторинга (15 категорий государственного мониторинга), информация о состоянии атмосферного воздуха, комплексная оценка и прогноз данного состояния в рамках эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в городах — участниках экспериментальной программы, данные о возгораниях в лесах. Этот законопроект в ноябре прошлого года внесло в Госдуму Правительство РФ.
При помощи указанной информационной системы предполагается обеспечить информирование об источниках наблюдаемых и возможных изменений состояния окружающей среды, прогнозирование состояния компонентов окружающей среды на основании метода моделирования и с учетом всех возможных сценариев развития событий.