РЭО: 18 российских субъектов отстают по реализации мусорной реформы

На заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы» Денис Буцаев озвучил регионы, которые могут «помочь» не достигнуть значений, предусмотренных федеральным проектом, и в которых работа по дорожным картам абсолютно не велась. Это Республики Хакасия, Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесия. Этот список продолжают Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Орловская и Амурская области, Пермский край. К концу следующего года рискует отстать по показателям и Алтайский край, однако с этим регионом РЭО тесно взаимодействует.