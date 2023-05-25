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РЭО: 18 российских субъектов отстают по реализации мусорной реформы

25 мая 2023, 13:54
Восемнадцать регионов России рискуют к концу 2024 года не выполнить показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В ходе своего выступления на X Невском международном экологическом конгрессе глава РЭО рассказал, что в одиннадцати субъектах работа по возведению новых комплексов обращения с ТКО еще не начиналась, пишет gorod55.ru.

На заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы» Денис Буцаев озвучил регионы, которые могут «помочь» не достигнуть значений, предусмотренных федеральным проектом, и в которых работа по дорожным картам абсолютно не велась. Это Республики Хакасия, Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесия. Этот список продолжают Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Орловская и Амурская области, Пермский край. К концу следующего года рискует отстать по показателям и Алтайский край, однако с этим регионом РЭО тесно взаимодействует.

Отставание более трех месяцев наблюдается в Омской, Ростовской, Смоленской и Саратовской областях. Риски невозможности запуска объектов в установленному сроку есть и у Республики Коми, Калмыкии и Красноярского края.

Буцаев напомнил, что в 2020 году состоялся пересмотр федерального проекта, в результате чего было решено с учетом данных, собранных комиссией Государственного совета по регионам, скорректировать показатели. Благодаря пересмотру проект стал более чем реалистичным, однако этой работой нужно заниматься.

Буцаев отметил, что большая часть регионов это и делает. Естественно, что реформа твердых коммунальных отходов связана прежде всего с инфраструктурой. На территориях субъектов создаются комплексы по обращению с отходами с помощью поддержки, которую предоставляют ППК «Российский экологический оператор» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Напомним, что Правительство России поручило подписать дорожные карты со всеми регионами страны для достижения задач, предусмотренных федеральным проектом. Некоторые субъекты работают в этом направлении с опережением. В частности, речь идет о Ленинградской и Нижегородской областях.

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