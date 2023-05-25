«Расти, осетр!»: тюменцам расскажут секрет выращивания редких видов рыб

Работа специалистов — рыбоводов сложная, но очень интересная. Кто создает жизнь в искусственных условиях для экологического баланса в наших водоемах и выращивать миллионы мальков каждый год, чтобы восстановить и сохранить популяции ценных видов рыб для нас и будущих поколений, рассказали в Нижне-Обском филиале ФГБУ «Главрыбвод».