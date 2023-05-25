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«Расти, осетр!»: тюменцам расскажут секрет выращивания редких видов рыб

25 мая 2023, 07:00
Фото: ФГБУ «Главрыбвод»
В рамках экологического проекта «Расти, осетр!» жителей Тюмени приглашают погрузиться в неизведанный мир рыбоводства и искусственного воспроизводства. Теперь у каждого тюменца есть возможность стать свидетелем интересных, личных, жизненных историй главных участников технологического процесса.

Работа специалистов — рыбоводов сложная, но очень интересная. Кто создает жизнь в искусственных условиях для экологического баланса в наших водоемах и выращивать миллионы мальков каждый год, чтобы восстановить и сохранить популяции ценных видов рыб для нас и будущих поколений, рассказали в Нижне-Обском филиале ФГБУ «Главрыбвод».

Специалисты управления по рыболовству раскрыли секреты процесса выращивания молоди особо ценных видов рыб и рассказали о людях, которые за этим стоят. Теперь жители Тюмени смогут увидеть увлекательный процесс выращивания осётров «от икринки до малька» и получить множество новых знаний.

Видеопутешествие «Дневники рыбовода», 1 серия. Поехали!

Видео: ФГБУ «Главрыбвод»
#Анастасия Стрежнева#Тюменская область#Осетр#Рыбоводство#Экология#Растиосетр#Видео
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