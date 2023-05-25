Нейросеть помогает тюменской службе занятости населения консультировать соискателей

На сегодняшний день ВК-72 уже снял нагрузку со специалистов Тюменского отделения центра занятости и обрабатывает самостоятельно 35% вызовов граждан. С момента запуска с новым сотрудником поговорили уже более 3000 человек. Получить консультацию виртуального помощника можно в любое время в независимости от графика работы специалистов.