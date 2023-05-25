Нейросеть помогает тюменской службе занятости населения консультировать соискателей

Posted 25 мая 12:51
Published 25 мая 12:51
Modified Сегодня, 01:14
Updated Сегодня, 01:14
Развитие ДНС «Виртуальный консультант 72» осуществляется благодаря реализации в Тюменской области регионального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».
Сейчас ВК-72 может рассказать о профессиональном обучении, размерах пособия, сроках его зачисления, разъяснит вопросы постановки на учет в качестве безработного, получения нужной справки, проконсультирует по работе на портале и поиску подходящих вакансий, а также поможет работодателю в регистрации.
На сегодняшний день ВК-72 уже снял нагрузку со специалистов Тюменского отделения центра занятости и обрабатывает самостоятельно 35% вызовов граждан. С момента запуска с новым сотрудником поговорили уже более 3000 человек. Получить консультацию виртуального помощника можно в любое время в независимости от графика работы специалистов.
Единая горячая линия Центров занятости региона запущена по номеру: 8-800-350-00-64. Сейчас получить консультацию ВК-72 по этому номеру могут граждане, которые обращаются в Тюменское отделение центра занятости.
В настоящее время ведётся работа по масштабированию сервиса на отделения, расположенные в других муниципальных образованиях Тюменской области. В ближайшее время получить консультацию по единой горячей линии Центра занятости смогут все жители области, интересующиеся вопросами трудоустройства.