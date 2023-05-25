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Posted 25 мая 12:51

Published 25 мая 12:51

Modified Сегодня, 01:14

Updated Сегодня, 01:14

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Нейросеть помогает тюменской службе занятости населения консультировать соискателей

25 мая 2023, 12:51
Фото: 1MI
У диалоговой нейросетевой системы Тюменской области «Виртуальный консультант 72» появилось новое направление — виртуальный помощник, который консультирует жителей региона по вопросам трудоустройства и поиска работы. О том, как работает данный сервис рассказали в департамент информатизации ТО.

Развитие ДНС «Виртуальный консультант 72» осуществляется благодаря реализации в Тюменской области регионального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Сейчас ВК-72 может рассказать о профессиональном обучении, размерах пособия, сроках его зачисления, разъяснит вопросы постановки на учет в качестве безработного, получения нужной справки, проконсультирует по работе на портале и поиску подходящих вакансий, а также поможет работодателю в регистрации.

На сегодняшний день ВК-72 уже снял нагрузку со специалистов Тюменского отделения центра занятости и обрабатывает самостоятельно 35% вызовов граждан. С момента запуска с новым сотрудником поговорили уже более 3000 человек. Получить консультацию виртуального помощника можно в любое время в независимости от графика работы специалистов.

Единая горячая линия Центров занятости региона запущена по номеру: 8-800-350-00-64. Сейчас получить консультацию ВК-72 по этому номеру могут граждане, которые обращаются в Тюменское отделение центра занятости.

В настоящее время ведётся работа по масштабированию сервиса на отделения, расположенные в других муниципальных образованиях Тюменской области. В ближайшее время получить консультацию по единой горячей линии Центра занятости смогут все жители области, интересующиеся вопросами трудоустройства.

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