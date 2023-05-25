«Найти и наказать»: Матвиенко раскритиковала тюменские власти за подготовку к пожарам

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 7 мая 2023 года введен режим ЧС. Запрещено посещение лесов, разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на огне. Также запрещен доступ к природным водоемам в вечернее время. Штраф за нарушение запрета составляет около 2 тысяч рублей.