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«Найти и наказать»: Матвиенко раскритиковала тюменские власти за подготовку к пожарам

25 мая 2023, 05:26
Фото: МЧС

Валентина Матвиенко раскритиковала тюменские власти за подготовку к пожарам

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала подготовку властей Тюменской области к пожароопасному сезону. Спикер потребовала найти и наказать тех, кто виновен в неподготовленности отдельных районов к пожарам.
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Тюмень
«В социальных сетях говорится о том, что имеются населенные пункты, в которых заблокирован доступ к воде. Надо серьезно разбираться в причинах такого подхода и искать виновных. Как готовились к пожароопасному сезону? Кто в этом виноват? Хватит уговаривать и объяснять. Я обращаюсь, в том числе, и к местным органам власти. Они разве не знали, что водные колонки заблокированы?» — обратилась Матвиенко к губернатору Тюменской области Александру Моору во время заседания Совета Федерации.

Валентина Матвиенко поручила местным органам власти решить вопрос с допуском к водным объектам, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 7 мая 2023 года введен режим ЧС. Запрещено посещение лесов, разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на огне. Также запрещен доступ к природным водоемам в вечернее время. Штраф за нарушение запрета составляет около 2 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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