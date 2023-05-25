«Найти и наказать»: Матвиенко раскритиковала тюменские власти за подготовку к пожарам

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
«В социальных сетях говорится о том, что имеются населенные пункты, в которых заблокирован доступ к воде. Надо серьезно разбираться в причинах такого подхода и искать виновных. Как готовились к пожароопасному сезону? Кто в этом виноват? Хватит уговаривать и объяснять. Я обращаюсь, в том числе, и к местным органам власти. Они разве не знали, что водные колонки заблокированы?» — обратилась Матвиенко к губернатору Тюменской области Александру Моору во время заседания Совета Федерации.
Валентина Матвиенко поручила местным органам власти решить вопрос с допуском к водным объектам, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 7 мая 2023 года введен режим ЧС. Запрещено посещение лесов, разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на огне. Также запрещен доступ к природным водоемам в вечернее время. Штраф за нарушение запрета составляет около 2 тысяч рублей.