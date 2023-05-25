Набережная на берегу Туры теперь называется Вознесенской

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Речь идет об участке левого берега реки, на котором стоит одноименный храм. Новое имя набережной было одобрено 24 мая на заседании комиссии по топонимике.
«Прошу рассмотреть вопрос о присвоении набережной левого берега реки Туры в районе Вознесенско-Георгиевского храма наименования Вознесенская», - отметил в своём обращении Игорь Хмелев.
Жилой комплекс около набережной тоже называется «Вознесенский».
Ранее «Наш город» сообщал, что скульптуру Владимира Высоцкого в Тюмени установят на площадке с видом на набережную.