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Набережная на берегу Туры теперь называется Вознесенской

25 мая 2023, 14:36
Фото: 1MI

В Тюмени набережную на берегу Туры назвали Вознесенской

Городские власти удовлетворили просьбу протоиерея Игоря Хмелева. Теперь набережную реки Туры будут называть Вознесенской.

Речь идет об участке левого берега реки, на котором стоит одноименный храм. Новое имя набережной было одобрено 24 мая на заседании комиссии по топонимике.

«Прошу рассмотреть вопрос о присвоении набережной левого берега реки Туры в районе Вознесенско-Георгиевского храма наименования Вознесенская», - отметил в своём обращении Игорь Хмелев.

Жилой комплекс около набережной тоже называется «Вознесенский».

Ранее «Наш город» сообщал, что скульптуру Владимира Высоцкого в Тюмени установят на площадке с видом на набережную.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Администрация Тюмени#Набережная тюмени
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