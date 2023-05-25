На Тюменскую область сегодня обрушатся грозы и дожди

В течение дня температура воздуха составит +24…+25, в вечерние и ночные часы +11…+17. В пятницу, 26 мая, день пройдет при переменной облачности и без существенных осадков. В утренние и ночные часы возможен местами туман, температура воздуха ночью +11, днем +21…+26, скорость ветра 2-11 м/с.