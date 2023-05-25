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На Тюменскую область сегодня обрушатся грозы и дожди

25 мая 2023, 07:01
Фото: 1MI

В некоторых районах Тюменской области сегодня ожидаются грозы

Грозы и кратковременные дожди ожидаются сегодня в течение дня на территории Тюменской области. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра.
Сюжет
Тюмень

В течение дня температура воздуха составит +24…+25, в вечерние и ночные часы +11…+17. В пятницу, 26 мая, день пройдет при переменной облачности и без существенных осадков. В утренние и ночные часы возможен местами туман, температура воздуха ночью +11, днем +21…+26, скорость ветра 2-11 м/с.

В субботу местами ожидаются небольшие дожди, ночью температура воздуха составит +13.+18, к полудню воздух прогреется до +26…+28. Скорость юго-восточного ветра составит от 4 до 11 метров в секунду.

Ранее «Наш Город» писал, что два тюменских водоема получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Но из-за режима ЧС на территории Тюменской области купаться в них пока запрещено.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Гроза#Дождь#Тюмень#Тюменская область
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