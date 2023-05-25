На окраине Тюмени снова ландшафтный пожар. Фото

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
«В стороне Гилевской рощи что-то горит», - сообщается в Telegram-канале «Тюмень №1».
Очевидцы вызвали спасателей МЧС. Подробности инцидента ожидаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в Заводоуковске на улице Федеративная загорелось деревянное здание, склад местной туберкулёзное больницы. На место инцидента прибыли спасатели МЧС, строение полностью выгорело, но пострадавших нет. Пламя помогали тушить местные жители.