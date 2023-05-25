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На окраине Тюмени снова ландшафтный пожар. Фото

25 мая 2023, 10:16
Фото: Скрин тг-канал "Тюмень №1"

Около Тюмени загорелся лес. Фото

В областной столице 25 мая горожане заметили чёрный дым в районе Гилевской рощи. В этом месте большое количество деревьев.
«В стороне Гилевской рощи что-то горит», - сообщается в Telegram-канале «Тюмень №1».

Очевидцы вызвали спасателей МЧС. Подробности инцидента ожидаются. 

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в Заводоуковске на улице Федеративная загорелось деревянное здание, склад местной туберкулёзное больницы. На место инцидента прибыли спасатели МЧС, строение полностью выгорело, но пострадавших нет. Пламя помогали тушить местные жители. 

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Александр Мязин
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