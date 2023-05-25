На окраине Тюмени снова ландшафтный пожар. Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в Заводоуковске на улице Федеративная загорелось деревянное здание, склад местной туберкулёзное больницы. На место инцидента прибыли спасатели МЧС, строение полностью выгорело, но пострадавших нет. Пламя помогали тушить местные жители.