Можно купаться на базе «Верхний бор», у тюменки забрали ребёнка, набережная Туры

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
В Тюмени две организации получили право открыть купальный сезон.
Два тюменских водоема получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии с нормами безопасности.
Сейчас местная администрация установила знаки «Купание запрещено». Запрет на купания введен в связи с объявленным режимом ЧС. Пока в регионе запрещено посещение природных водоемов в вечернее время.
У тюменки забрали ребенка, девочка с марта не посещала школу и больницу.
Органы опеки забрали ребёнка у матери. По данным пресс-службы тюменских судов, женщину ограничили в родительских правах из-за ненадлежащего воспитания девочки.
«В суде установлено, что ответчик скрывает место жительства своего ребенка от органов опеки, администрации лечебного учреждения и образовательного учреждения. В июне 2022 года девочка была госпитализирована и ей сделали операцию», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Известно, что с марта 2023 года школьница не посещает учебное заведение. Женщину неоднократно предупреждали об этом.
В Тюмени набережную на левом берегу Туры официально назвали Вознесенской.
Администрация удовлетворила просьбу протоиерея Игоря Хмелева. Речь идет об участке левого берега реки, на котором стоит одноименный храм. Новое имя набережной было одобрено 24 мая на заседании комиссии по топонимике.
«Прошу рассмотреть вопрос о присвоении набережной левого берега реки Туры в районе Вознесенско-Георгиевского храма наименования Вознесенская», - отметил в своём обращении Игорь Хмелев.
Жилой комплекс около набережной тоже называется «Вознесенский».