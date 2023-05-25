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Крупный пожар недалеко от Тюмени в районе села Борки, огонь подходит к домам. Фото

25 мая 2023, 12:15
Фото: тг-канал "Тюмень №1"

Около Тюмени у Тобольского тракта серьезный ландшафтный пожар. Фото

Тюменцы сообщают о крупном возгорании в районе Тобольского тракта. Пламя заметили в районе села Борки, сообщает тг-канал «Тюмень №1».

За сегодня это уже третий пожар в Тюменском районе. Днём в Тюмени прошел дождь. 

«Недалеко от Ембаево в сторону Тобольска что-то горит», - сообщается в тг-канале «Тюмень №1».

В группе в Viber жителей села Чикча, отмечается, что пожар серьёзный. К 17:39 жители села Борки сообщили, что огонь подходит к домам. 

Ранее «Наш город» сообщал о пожаре в районе Гилевской рощи. Местные жители сообщили об инциденте в МЧС.

Фото: Скрин Тюменское время
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар
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