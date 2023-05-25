Крупный пожар недалеко от Тюмени в районе села Борки, огонь подходит к домам. Фото

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
За сегодня это уже третий пожар в Тюменском районе. Днём в Тюмени прошел дождь.
«Недалеко от Ембаево в сторону Тобольска что-то горит», - сообщается в тг-канале «Тюмень №1».
В группе в Viber жителей села Чикча, отмечается, что пожар серьёзный. К 17:39 жители села Борки сообщили, что огонь подходит к домам.
Ранее «Наш город» сообщал о пожаре в районе Гилевской рощи. Местные жители сообщили об инциденте в МЧС.