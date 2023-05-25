Из тюменских аптек пропали препараты железа

Оба препарата иностранного производства: «Мальтофер» — Швейцария, «Феррум Лек» — Словения. По словам фармацевтов, поставки данных лекарственных средств идут нерегулярно, поэтому имеются небольшие проблемы с наличием. Но в продаже имеются эти же препараты в виде капель и сиропа. Стоимость от 150 до 512 рублей.