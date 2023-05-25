Из тюменских аптек пропали препараты железа

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Оба препарата иностранного производства: «Мальтофер» — Швейцария, «Феррум Лек» — Словения. По словам фармацевтов, поставки данных лекарственных средств идут нерегулярно, поэтому имеются небольшие проблемы с наличием. Но в продаже имеются эти же препараты в виде капель и сиропа. Стоимость от 150 до 512 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает врачей-психиатров, а также строителей. Работникам этих сфер готовы платить от 50 до 140 тысяч рублей в месяц.