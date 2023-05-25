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Из тюменских аптек пропали препараты железа

25 мая 2023, 07:22

Из тюменских аптек начали исчезать препараты железа

Из тюменских аптек практически исчезли лекарственные препараты, содержащие железо. В частности, наблюдается дефицит препаратов «Мальтофер» и «Феррум Лек» в таблетированной форме.
Сюжет
Тюмень

Оба препарата иностранного производства: «Мальтофер» — Швейцария, «Феррум Лек» — Словения. По словам фармацевтов, поставки данных лекарственных средств идут нерегулярно, поэтому имеются небольшие проблемы с наличием. Но в продаже имеются эти же препараты в виде капель и сиропа. Стоимость от 150 до 512 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает врачей-психиатров, а также строителей. Работникам этих сфер готовы платить от 50 до 140 тысяч рублей в месяц.

#Общество#Новости тюмени#Дефицит#Лекарства#Аптеки#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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