Глава РЭО: Нижегородские мусоровозы подключат к федеральной системе прослеживаемости

Получаемые в рамках соглашения данные будут отражены, в частности, в Федеральной государственной информационной системе управления ТКО (ФГИС УТКО). Если в распоряжение поступит информация о деятельности операторов региона, операторов по обращению с ТКО в системах «А.ПРО», предприятие также должно вносить их в электронную модель федеральной схемы обращения с отходами.