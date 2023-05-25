Глава РЭО: Нижегородские мусоровозы подключат к федеральной системе прослеживаемости

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
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Updated Сегодня, 19:33
По словам Дениса Буцаева, главы РЭО, в регионах РФ операторы несут ответственность за всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами, включающую их транспортировку, сбор, переработку и захоронение. Операторами разрабатываются логистические маршруты, контролируется их соблюдение спецтранспортом, ведется менеджмент. Чтобы помочь региональным операторам, при содействии РЭО была учреждена АИС «А.ПРО».
Согласно условиям договора, РЭО направит Нижегородской области методологию анализа и обработки данных, получаемых субъектом Федерации через систему, пишет newsnn.ru. Сотрудничество направлено на налаживание процессов автообмена информацией в рамках модернизации комплексной системы обращения с ТКО в регионе. Глава РЭО выразил надежду, что наработанный опыт распространится по всей стране.
Получаемые в рамках соглашения данные будут отражены, в частности, в Федеральной государственной информационной системе управления ТКО (ФГИС УТКО). Если в распоряжение поступит информация о деятельности операторов региона, операторов по обращению с ТКО в системах «А.ПРО», предприятие также должно вносить их в электронную модель федеральной схемы обращения с отходами.
Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «А.ПРО») разработана специалистами РЭО при участии ООО «Большая Тройка». Она используется региональными операторами для быстрого обмена информацией по принципу «снизу вверх» (от предприятий к органам власти) и в обратном направлении. АИС «А.ПРО» полностью контролирует работу оператора: от подписания соглашений до назначения повседневных задач водителям мусоровозов, автоматически создавая и изменяя маршруты, учитывая объемы отходов на объектах инфраструктуры.
Известно, что РЭО презентовал мобильное приложение для водителей мусоровозов, с помощью которого операторы в регионах смогут в моменте проследить за вывозом ТКО с контейнерных площадок.