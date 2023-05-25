Энергетики наладят электроснабжение у 34 тыс. жителей тюменских СНТ

В Тюмени и Тюменском районе расположено 279 садоводческих товариществ (194

- на территории областной столицы, 85 – на территории Тюменского района). Сейчас сети

электроснабжения в 140 из них переданы СУЭНКО (объекты в 121 СНТ находятся в

собственности компании, в 19 СНТ – приняты в аренду до момента оформления права

собственности).