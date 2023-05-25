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Энергетики наладят электроснабжение у 34 тыс. жителей тюменских СНТ

25 мая 2023, 04:27
С начала года в Тюмени и Тюменском районе энергетики ремонтировали и реконструировали энергообъекты в 42 СНТ и присоединили к электросетям новых потребителей почти в 50 садовых обществах.

Сейчас к работам дополнительно привлекаются 16 бригад и 25 единиц спецтехники из филиалов СУЭНКО в Курганской области. Затраты на все работы в тюменских СНТ в 2023 году составят около 0,5 млрд. рублей.

В Тюмени и Тюменском районе расположено 279 садоводческих товариществ (194
- на территории областной столицы, 85 – на территории Тюменского района). Сейчас сети
электроснабжения в 140 из них переданы СУЭНКО (объекты в 121 СНТ находятся в
собственности компании, в 19 СНТ – приняты в аренду до момента оформления права
собственности).


- В этих 140 СНТ проживает людей, чуть меньше, чем в Ялуторовске: примерно
34 тыс. человек. Обеспечить их надежным электроснабжением – первостепенная задача Тюменского филиала, – комментирует директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.

В СУЭНКО этот год станет самым масштабным по объему работ на сетях СНТ, и
теперь тюменские сотрудники трудятся совместно с коллегами из филиалов Курганской
области. Их задача – успеть завершить работы к началу зимы.

В I квартале 2023 года энергетики отработали в 14 садоводческих обществах. Здесь
в рамках инвестиционной программы СУЭНКО построили и реконструировали более 30
км линий электропередачи и двух трансформаторных подстанций.
Ремонты проходили на территории 23 дачных сообществ: здесь курганские
бригады отремонтировали больше 2 км линий и 15 трансформаторных подстанций.

Мероприятия по технологическому присоединению проведены в 47 СНТ. Для
подключения новых потребителей или увеличения мощности сетей построили и провели
реконструкцию 11 км линий и 5 трансформаторных подстанций.
Во II квартале в планах энергетиков – работы в 27 СНТ.


В апреле специалисты провели реконструкцию и строительство сетей в СНТ
«Ямал», «Строитель», «Юбилей», «Облепиховое», «Электрон», «Сосенка-81», «Русь»,
«Мичуринец», «Тюменец», «Рябинка», ДНТ «Ягодное», «Подорожник», «Елочка» и
«Ландыш».

В мае энергетики работают в деревне Патрушево и 11 товариществах: «Электрон»,
«Колос-4», «Сосенка-81», «Русь», «Рассвет-1», «Рябинка», «Суходольное», «Ландыш»,
«Ягодное», «Тура» и «Ямбург».

В планах на июнь – замена опор, подвеска проводов и другие работы в ДНТ
«Ягодное», «Калинка», «Гвоздика», «Колос-4», «Тура», «Энергетик», «Незабудка»,
«Рассвет-1» и «Речник».

Во время проведения работ в СНТ энергетики встречаются с различными
сложностями. Самые частые из них – отсутствие подъездных путей и дорог для
крупногабаритной спецтехники, перекрытые собственниками участки пути к местам
проведения работ.

Специалисты регулярно информируют собственников о специфике и
необходимости работ на энергооборудовании. Ветхие и изношенные сети СНТ требуют
срочной замены, а отключение электроэнергии – неизбежная мера при строительстве,
реконструкции и присоединении новых потребителей к сетям СУЭНКО.

Чтобы провести все запланированные работы в срок, проводится обширная
разъяснительная кампания, консультации по вопросам оформления земельных участков,
оказывается помощь с оформлением заявок на техприсоединение и расчетом необходимой мощности. Подробности в разделе «Садоводческие общества» на сайте компании.

#Олеся Киреева#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы
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